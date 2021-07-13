Kardeşı tavuk hırsızı çıktı

CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu
'nun kardeşi Candan Şahin
(41), önceki gün Fethiye'de gözaltına alındı. Şahin hakkında Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldığı, hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenildi. Candan Şahin'in, kim olduğu ise ifadesinde "Ben Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşiyim" demesiyle anlaşıldı.
TAVUK FİRMASINI DOLANDIRDI
Ordu
'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen Şahin'le (41) ilgili soruşturmanın, daha önce çalıştığı tavuk firmasıyla ilgili olduğu öğrenildi. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Kaftancıoğlu'nun kardeşi Candan Şahin 2010'da Ceceloğlu Pazarlama isimli bir firmada pazarlama elemanı olarak çalışmaya başladı. Ancak Ordu'da şirkete ait araçla, müşteriye satması gereken piliçleri, başka firmalara satarak haksız kazanç elde etti. Bu yolla şirket 70 bin TL zarara uğratıldı.
ŞİFRE KIRIP OYNAMA YAPTI
Şahin'e teslim edilen mallar her gün el terminaline kaydediliyordu. Ancak şirket müdürü Mustafa C. tarafından yapılan kontrollerde Şahin'in el terminali cihazının şifresini kırarak, teslim edilen ürünlerin miktarında oynama yaptığı tespit edildi. Şirketin Muhasebe Müdürü Yasemin T
. ve Pazarlama Müdürü Fahri Ş., Kaftancıoğlu'nun kardeşi Candan Şahin'in aracını takip ettiklerinde, günlük teslim edilen malları şirketin anlaşmalı olduğu marketlere dağıtmadığı, muhasebe kayıtlarını devrederken ürünleri dağıtmadığı, müşterilere fatura düzenleyerek mal satmış gibi gösterdiği tespit edildi. Candan Şahin, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şahin'in gözaltına alınıp serbest kalmasına neden olan durumun ise Fatsa'daki davanın duruşmalarına katılmaması olarak açıklandı.