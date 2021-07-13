Son dakika! Bakan Kurum: Marmara Denizi'mizi temizliyor, mavisine kavuşturuyoruz

"İKİNCİ TOPLANTIMIZI YARIN YAPACAĞIZ"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci toplantımızı yarın 11.00'de yapacağız. Bakan yardımcılarımız, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, ilgili kurum temsilcileri ve bilim kurulumuzun katılacağı toplantıda müsilaj seferberliğimizin bir ayını değerlendireceğiz" dedi.