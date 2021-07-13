Son dakika! Bakan Kurum: Marmara Denizi'mizi temizliyor, mavisine kavuşturuyoruz

Son dakika haberi... Marmara Denizi'ni teslim alan müsilaja karşı harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aralıksız yaptığı çalışmalar ile müsilajı büyük oranda temizledi.
"İKİNCİ TOPLANTIMIZI YARIN YAPACAĞIZ"
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci toplantımızı yarın 11.00'de yapacağız. Bakan yardımcılarımız, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, ilgili kurum temsilcileri ve bilim kurulumuzun katılacağı toplantıda müsilaj seferberliğimizin bir ayını değerlendireceğiz" dedi.
"MARMARA DENİZİ'MİZİ TEMİZLİYOR, MAVİSİNE KAVUŞTURUYORUZ"
Kurum açıklamalarının devamında, "İlk günden beri aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarla Marmara Denizi'mizi temizliyor, mavisine kavuşturuyoruz. Yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapacağımız toplantıda; bu süreçte elde ettiğimiz sonuçları ve bundan sonraki yol haritamızı Kurul üyelerimizle istişare edeceğiz" ifadelerine yer verdi.