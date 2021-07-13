Son dakika: İkizler suç örgütüne ceza yağdı! Böyle yakalanmışlardı...

Ankara'da kahvehane, büfe, kafeterya işleten esnaflardan haraç kesen, para vermeyenlere yönelik silahlı eylemlerde bulunan ve bunu sosyal medya hesabından canlı yayın açarak ilan eden Altan ve Ertan K.'nın liderlik yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. İddianame 10'u tutuklu 14 kişi hakkında düzenlendi. Suç örgütüne liderlik yapan Altan ve Ertan K. kardeşler hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurma', 'İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Cebir, Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 180'er yıl hapis cezası istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekim 2020'de, 'İkizler' adı verilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarına suç örgütünün liderleri Ertan ve Altan K. kardeşlerin de bulunduğu 14 kişi gözlatına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek, 6 pompalı tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 1 sallama tabir edilen bıçak, 2 adet polis rozeti, 1 adet askeri üniforma, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan ve Altan K. ile birlikte 10'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI
İkizler adı verilen Altan ve Ertan K.'nın liderlik yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. 10'u tutuklu 14 kişi hakkında düzenlenen iddianamede örgütün liderliğini ikizler Altan ve Ertan K.'nın yaptığı, Rakıp Sadık E., Selçuk U., Orhan K. ve Oğuzhan T.'nin ise yönetici pozisyonunda oldukları bilgisi kaydedildi. Ankara'nın Altındağ ilçesi Altınpark mahallesinde bu kişilerin kahvehane ve Çankaya Bahçelievler Mahallesi'nde kafe işlettikleri ve bu iş yerleri sayesinde çevrelerine sıradan esnaf görüntüsü verdikleri ifade edildi. Şüpheli şahısların Altındağ, Akyurt, Çankaya ilçelerinde de para topladığı para vermeyenlere yönelik silahlı eylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemlere ilişkin görüntüleri canlı yayın yaparak duyurdukları kaydedildi. Şüphelilerin esnafa yönelik darp, cebir, tehdit ve yıldırma gibi girişimlerde bulunduğu mağdurların şikayetçi olması halinde tehdit ve baskı ile korkuttukları ifade edildi.
SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER
İddianamede şüpheli şahısların kendilerine rakip gördükleri diğer gruplara yönelik de silahlı eylemlerde bulundukları anlatıldı. Suç örgütünün diğer suç örgütlerinin yerine geçmek için yoğun faaliyet gösterdiği kaydedilerek, "Yapılan çalışmalarda bahsi geçen çıkar amaçlı suç örgütünün güç gösterisi yapmak ve yine örgüte finans sağlamak amacıyla rakip gördükleri kişilere karşı eylemlerde bulundukları, bu eylemleri de yine güç gösterisi adına sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları tespit edilmiştir" ifadelerini kullanıldı.
''BACAĞIMA ATEŞ ETTİ''
İddianamede, canlı yayında yayınladıkları iş yeri basma olayında yaralanan müşteki H.A.'nın ifadesinde, sitelerdeki iş yerine gelen bir kişinin 'İkizler' diye tabir edilen Altan ve Ertan K.'nın kendisini ziyaret etmek istediğini söylediğini ifade ederek, "Yaklaşık 15 dakika sonra iki kardeş ismini bilmediğim kişilerle iş yerime geldi. Bir süre sonra ofise başkaları da geldi. Şüpheli şekilde dışarı çıkıp aralarından bir şeyler konuşup içeri giriyorlardı. Çıkmak istedim; ancak engel oldular. Bu sırada Altan K. normal bir şekilde sohbet ederken, silahını çıkartarak bacağıma ateş etti. Karşılık vermek isteyince 3 el daha ateş açtı. Sonra hepsi üzerime çullanıp yerde teklemeye ve yumruklamaya başladılar. Kendime geldiğimde kimliğimi, cüzdanımı, telefonumu, paramı ve cebinde bulunan bütün her şeyi aldıklarını anladım. Tedavi gördüm; ancak bacağımda kalıcı hasar oluştu. Saldırı görüntülerini de sosyal medyada yayınlayarak diğer esnafa gözdağı vermek istemişler" beyanlarında bulundu.
180'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ
Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 14 kişi hakkında dava açıldı. Suç örgütü liderleri Ertan ve Altan K. hakkında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 180'er yıl hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında da farklı suçlardan değişen yıllarda hapis cezası istendi.