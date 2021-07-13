Son dakika: İkizler suç örgütüne ceza yağdı! Böyle yakalanmışlardı...

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER



İddianamede şüpheli şahısların kendilerine rakip gördükleri diğer gruplara yönelik de silahlı eylemlerde bulundukları anlatıldı. Suç örgütünün diğer suç örgütlerinin yerine geçmek için yoğun faaliyet gösterdiği kaydedilerek, "Yapılan çalışmalarda bahsi geçen çıkar amaçlı suç örgütünün güç gösterisi yapmak ve yine örgüte finans sağlamak amacıyla rakip gördükleri kişilere karşı eylemlerde bulundukları, bu eylemleri de yine güç gösterisi adına sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları tespit edilmiştir" ifadelerini kullanıldı.

''BACAĞIMA ATEŞ ETTİ''



İddianamede, canlı yayında yayınladıkları iş yeri basma olayında yaralanan müşteki H.A.'nın ifadesinde, sitelerdeki iş yerine gelen bir kişinin 'İkizler' diye tabir edilen Altan ve Ertan K.'nın kendisini ziyaret etmek istediğini söylediğini ifade ederek, "Yaklaşık 15 dakika sonra iki kardeş ismini bilmediğim kişilerle iş yerime geldi. Bir süre sonra ofise başkaları da geldi. Şüpheli şekilde dışarı çıkıp aralarından bir şeyler konuşup içeri giriyorlardı. Çıkmak istedim; ancak engel oldular. Bu sırada Altan K. normal bir şekilde sohbet ederken, silahını çıkartarak bacağıma ateş etti. Karşılık vermek isteyince 3 el daha ateş açtı. Sonra hepsi üzerime çullanıp yerde teklemeye ve yumruklamaya başladılar. Kendime geldiğimde kimliğimi, cüzdanımı, telefonumu, paramı ve cebinde bulunan bütün her şeyi aldıklarını anladım. Tedavi gördüm; ancak bacağımda kalıcı hasar oluştu. Saldırı görüntülerini de sosyal medyada yayınlayarak diğer esnafa gözdağı vermek istemişler" beyanlarında bulundu.

180'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ



Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 14 kişi hakkında dava açıldı. Suç örgütü liderleri Ertan ve Altan K. hakkında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 180'er yıl hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında da farklı suçlardan değişen yıllarda hapis cezası istendi.