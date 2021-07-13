Tosuncuk için hesap vakti yargılama başlıyor...

Çiftlikbank
vurgununun 1 numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın
, 3 yıl süren firariliğinin ardından ilk kez bugün mahkeme karşısına çıkacak. "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsi istenen Aydın, duruşmaya bulunduğu cezaevinden video yoluyla ifade verecek. 3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada Aydın celse arasında mahkeme heyetinin sorularına yanıt verecek. Aydın'ın ifadesi, hakkında açılan ve 750 mağdurun bulunduğu 2. Çiftlik Bank
davasına da girecek.