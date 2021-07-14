14 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 14 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Temmuz koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Yurt ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verileri "14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Temmuz koronavirüs tablosu detayları ile bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Temmuz korona son durum verileri açıklandığında burada olacak…
VAKA SAYISI: 6 bin 285
VEFAT SAYISI: 46
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 162
VAKA SAYISI: 5 bin 404
VEFAT SAYISI: 49
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 506
VAKA SAYISI: 5 bin 261
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 242
VAKA SAYISI: 5 bin 530
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217
VAKA SAYISI: 5 bin 670
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126
VAKA SAYISI: 5 bin 171
VEFAT SAYISI: 48
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012
VAKA SAYISI: 5 bin 160
VEFAT SAYISI: 52
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 636
VAKA SAYISI: 5 bin 299
VEFAT SAYISI: 51
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 446