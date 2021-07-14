15 Temmuz şehidi Akif Altay'ın eşi dimdik ayakta: Allah kötüye fırsat vermesin

"15 TEMMUZ'DA HEP BERABER DİK DURDUK"

Şehitler sayesinde bugün bu vatan topraklarında yaşanabildiğine vurgu yapan Başkan Başdeğirmen de Allah'ın ve bu devletin, milletin 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere ülkeyi bölmelerine izin vermediğini belirterek, "Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimiz var, onlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Devletimiz dimdik ayakta. Bizler de 15 Temmuz'da hep beraber dik durduk, dirayetli durduk ve çok şükür bugünlere geldik. Biz ne Suriye ne Mısır ne Irak oluruz. Onlar, bizi bu tür şeylerle diz çöktürüp Suriye gibi diğer ülkeler gibi etki yapılabileceğini zannetti. Bunu yapanların kim olduğu net bir şekilde belli, Avrupa'sında da Amerika'sında da bunların elleri var. İnşallah onların da elleri kırılır" diye konuştu.