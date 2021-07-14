AK Parti’li Nasır, Kılıçdaroğlu’nun İzmir ile ilgili o sözlerini sordu

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyareti sırasında, depremzedelerle konuşmasında geçen ifadelerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyerek, soru önergesi verdi.

İzmir Milletvekili Nasır, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"25 Haziran 2021 tarihinde, İzmir'in Bayraklı ilçesinde, İzmir Deprem Dayanışma Derneği'nde (İZDEDA), depremzedeler ile toplantı yapan CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, depremden zarar gören vatandaşlara yaptığı konuşmada, 'Depremde hasar gören yapılar için, İzmir Büyükşehir Belediyesince Dünya Bankası ile sözleşmelerin yapılıp, imzaların atılarak, kredi alındığını; Ancak bu sözleşmelerin 2 aydır, Cumhurbaşkanınca onaylanmadığını' söylemiştir. Aynı toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer de vatandaşlara, Dünya Bankası'ndan, 330 milyon dolarlık, 7 bin -10 bin konut yapabilecek kredi aldıklarını, 2 aydır Cumhurbaşkanının önünde bekletildiğini ve bu krediyi onaylamadığını ifade etmiştir."

İŞTE O SORULAR!

Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in söylemleri üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Bankası arasında, hangi tarihte, depremzedeler için kredi sözleşmesi imzalanmıştır? Dünya Bankası'ndan alındığı söylenen kredinin miktarı ne kadardır? Kredi alınması ile ilgili meclis kararı var mıdır? İmzalandı denilen sözleşmenin metni Belediye meclisinde paylaşılmış mıdır? İmzaların atıldığı söylenen sözleşme Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiş midir? Bakanlıkta onaylı sözleşme metni var mıdır? İmzaların atıldığı söylenen sözleşme Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş midir? Bekletildiği söylenen sözleşme Cumhurbaşkanlığı makamına hangi tarihte gönderilmiştir?" sorularını sordu.

Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan cevaplanmasını talep etti. Şimdi tüm gözler Bakanlığın önergeye vereceği cevaba çevrildi.