Başkan Erdoğan'dan şehit bekçi Gökçen Koşal'ın ailesine başsağlığı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Gökçen Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Koşal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

ŞEHİT KOŞAL İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Koşal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.