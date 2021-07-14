Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli olurken bayram tatili kaç gün, kurban bayramı tatili 9 gün mü 11 gün mü sorusuna yanıt aranıyor. Memleket ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere yola koyulacak olan vatandaşlar yılın ikinci dini bayramında tatil gün ve süresini merak ediyor. Geçen sene Ağustos ayının ilk haftasında sona eren bayram tatilinin bu sene 9 ya da 11 gün olması beklentileri arttırdı. Peki Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ile 2021 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?
İslam aleminin ikinci dini bayramı olan kurban bayramı tatili için binlerce kişi araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 19 Temmuz'a denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil olurken bayram tatili tarihleri paylaşıldı.
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arefe günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı. Böylece bu sene kurban bayramında 9 gün tatil olacak.
Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma
Kurban Bayramı tatili kesin olarak 19 Temmuz arefe günü olması nedeniyle yarım gün olarak başlayacak. Ardından 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz tam gün tatil olarak devam edecek.
Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu netlik kazandı. 2021 Kurban Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyordu. Bayram tatili, 16 Temmuz Cuma akşamı başlıyor, 26 Temmuz Pazartesi sabahı bitiyor. 2021 Kurban Bayramı tatili bu yıl toplam 9 gün sürecek.
Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle;
"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.
Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.
16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.
Buna göre kamu görevlilerinin 11 günlük tatil için uygulaması gereken süreçler şu şekilde olacak;
Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecekti. Ancak 16 Temmuz günü için herhangi bir karar alınmadı. Sadece 19 Temmuz idari izin olarak belirlendi. Kamu çalışanlarının 11 günlük izinden faydalanması, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak alması halinde mümkün olacak.