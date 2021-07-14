Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli olurken bayram tatili kaç gün, kurban bayramı tatili 9 gün mü 11 gün mü sorusuna yanıt aranıyor. Memleket ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere yola koyulacak olan vatandaşlar yılın ikinci dini bayramında tatil gün ve süresini merak ediyor. Geçen sene Ağustos ayının ilk haftasında sona eren bayram tatilinin bu sene 9 ya da 11 gün olması beklentileri arttırdı. Peki Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması ile 2021 Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

İslam aleminin ikinci dini bayramı olan kurban bayramı tatili için binlerce kişi araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 19 Temmuz'a denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil olurken bayram tatili tarihleri paylaşıldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arefe günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı. Böylece bu sene kurban bayramında 9 gün tatil olacak.