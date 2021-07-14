Darbeye 2015’te karar verdiler

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı. Kararda örgüt hakkında ve eylemlere ilişkin bilgiler yer alırken darbe girişimine nasıl karar verildiği anlatıldı. Kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine nasıl karar verdiği anlatıldı. Kararda, 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından FETÖ elebaşısı ve örgüt yöneticileri tarafından darbe girişimine karar verildiği ve darbe girişimini organize edecek örgütün TSK
yapılanmasına talimat verdiği kaydedildi. Darbe planlamasının birinci ve öncelikli hedefinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ele geçirilmesi olduğu, bu kapsamda, örgütün TSK yapılanmasından sorumlu imamları olan sanıklar Adil Öksüz
, Kemal Batmaz
, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in TSK içerisine sızmış örgüt elemanlarıyla beraber darbeye hazırlık faaliyetlerini yürütmekle görevlendirildikleri belirtildi.
DARBE TALİMATI İÇİN ABD'YE GİTTİ
Ankara'nın Çayyolu semtindeki 3 katlı bir villanın darbe plan ve hazırlık faaliyetlerinin komuta merkezi olarak kullanıldığı belirtilirken, villadaki toplantılara örgütün TSK'daki üst düzey sorumlu imamları ile darbe planını hazırlayan general veya kurmay albay rütbesindeki örgüt mensuplarının katıldığı ifade edildi. FETÖ'nün TSK imamı sanık Adil Öksüz, HKK imamı sanık Kemal Batmaz, DKK imamı sanık Hakan Çiçek ve JGT imamı sanık Nurettin Oruç Ankara'daki darbeye hazırlık toplantılarından sonra değişik tarihlerde Pensilvanya'da Fetullah Gülen
'in çiftliğine giderek darbe planlaması hakkında bilgi aktardı.
HAKİ CÜBBEYLE DARBE MESAJI
Kararda imamların Amerika ziyaretlerinin ardından Fetullah Gülen'in 19 Mart 2016'da 'Sıfır Sorun Bamteli' başlığıyla sözde vaazında üyelerinin karşısına haki renkli cübbeyle çıkarak, darbe girişimini şifreli bir şekilde örgüt üyelerine tebliğ ettiği, bu şekilde Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un ABD'de yaşayan örgüt lideri ve yöneticileri ile darbenin ne zaman nasıl yapılacağı ve darbe planlamasına ilişkin hususları görüştükleri ve darbe girişimine ilişkin kararın örgüt lideri tarafından örgüt üyelerine şifreli şekilde tebliğ edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
NEDEN 2015 SEÇİMLERİ FETÖ'NÜN KARAR ANI OLDU
O
dönemde Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ilk seçimlerin normalde Haziran 2019'da yapılması gerekirken, güvenoyu alabilecek bir hükûmetin kurulamaması nedeniyle erkene alındı.
DAVUTOĞLU'NUN KOALİSYON ÇABASI
Kamuoyu o dönemde Davutoğlu'nun CHP ile koalisyon kurma girişimlerine tanık oluyor, AK Parti tabanı ise bu fikre karşı çıkıyordu. Nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı erken seçim kararı ile erken seçimin 1 Kasım 2015'te yapılması kararı alındı. Koalisyon girişimine karşı tedirginlik ve tepki ile AK Parti, oyların yüzde 49.50'sini alarak kesin zaferini ilan etmiş oldu.
TÜM UMUTLARI BOŞA ÇIKTI
AK Parti'nin zaferi FETÖ'nün harekete geçtiği kritik eşik oldu. Zira dershanelerin kapatılmasına ilişkin süreç ile açık pozisyon almaya başlayan FETÖ, 7 Şubat 2012'deki MİT kumpası ile Hakan Fidan üzerinden Erdoğan'ı hedef almaya çalıştığı girişimden de eli boş dönmüş, umudunu en azından koalisyona bağlamıştı. Koalisyon umudu da çökünce çareyi darbe girişiminde buldu.