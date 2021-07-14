'Devlet kurumlarına sızmış hainlere karşı kazanılmış bir zafer'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

"ŞANLI BİR ZAFER"

15 Temmuz 2016'da milletin iradesine yönelik gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde destansı bir direnişle bozguna uğratılmasının gurur ve coşkusunun hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Köşger, hain darbe girişiminin devletin kurumlarına sızmış hainlere karşı, milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığıyla tarihe kaydettiği şanlı bir zafer olduğunu vurguladı.

Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek yapılan bu meydan okuma, vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin ve bu melanetleri ülkenin başına saranların oyunlarını boşa çıkartan, tuzaklarını bozan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yönelik derin bir şuurun tezahürü olduğunu belirten Vali Köşger, "15 Temmuz destanı ve ülkemizin askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi alanlarda sağladığı başarı, aziz milletimizi tarihi misyonuna uygun olarak bölgesinde ve mazlum İslam aleminde bir kez daha umut kapısı yapmıştır. Bu durum aynı zamanda bizlere birlik ve dirliğimizi her zaman koruma; başarılarımıza yenilerini ekleme ortak sorumluluğunu da yüklemektedir" dedi.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE"



Bu sorumlulukla daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin inşasına devam edileceğine yürekten inandığını aktaran Köşger, emekleriyle, bilgi ve düşünceleriyle, sevgileriyle, fedakarlıklarıyla buna katkı sunan Türkiye'nin güzide insanlarına saygılarını, sevgilerini ve şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Köşger, mesajında "Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. İzmirli hemşerilerimin ve aziz milletimizin 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerine yer verdi.