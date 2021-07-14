O hasta bebeğini, kuzeni hamile eşini bırakıp sokağa koştu

Ankara
'da
Murat İnci (42), arkasında eşi Meryem ile çocukları Hümeyra (16), Melike (12), Melisa (6) ve 8 aylık Mira Nur'u bırakarak hainlere dur demek için sokağa koştu. Askerliğini Güneydoğu'da yapan ve birçok arkadaşını şehit veren İnci, "Arkadaşlarım şehit oldu, ben olamadım" diye üzülürken, 15 Temmuz'da Genelkurmay'ın önünden Kızılay'a giderken helikopterden açılan ateş sonucu şehit oldu. Kuzeni Bünyamin İnci (36) ise hamile eşini geride bırakarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Açılan ilk ateşte Bünyamin gazi oldu. Murat İnci'nin ağabeyi Mehmet İnci, SABAH'a anlattı:
Darbe girişimini öğrenince Murat eşine "Ben gidiyorum geliyor musun?" diye sormuş. Meryem de "Çocuk hasta sen git" demiş. Genelkurmay'ın önünde Murat, "Vurun. Ben ölürsem arkamdaki var. Onlar ölse, bütün millet burada" diye bağırıyormuş. Değil Murat, binlerce Murat bu ülkeye feda olsun. Kendi halkına ateş açan hainleri içimizde barındırıyoruz. İdam için referandum yapılsın biz de oylayalım.