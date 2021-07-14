Pişkin FETÖ’cü örgüt diyemedi

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün 36 yıllık yöneticisi, Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, Ankara
Terörle Mücadele Şubesi'nden uzman polislerce yapılan sorgusunda örgütsel tavır takındı. 'Örgüt' ifadesini kullanmayıp 'Hizmet hareketi' tabirini kullanan, terör örgütü elebaşına da "hocaefendi" diyen İnandı, birçok deşifre ve ifşaatın yer aldığı 89 sayfa ifade verdi. Örgütün Kırgızistan
başta olmak üzere Orta Asya'daki faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler aktaran İnandı, halen yılda 1 milyon 250 bin dolar
himmet topladıklarını, Fetullah Gülen
'in talimatıyla Türkiye'deki örgüt üyelerinin ailelerine Kırgızistan uyruklu vatandaşlar üzerinden para aktardıklarını itiraf etti. Para trafiğini yöneten isimleri de deşifre eden İnandı, örgütte büyük kavgaya neden olan elebaşı Gülen'in ölümü sonrasında yerine geçeceği isimlerle ilgili de önemli bilgiler aktardı.
SABAH'ın ulaştığı ifadede, örgütle bağlantısının 1985'te başladığını kaydeden Orhan İnandı, 1988-1989 yıllarında Ankara Bahçelievler'deki öğrenci evinde sohbetlere katıldığını, katılanlar arasında Adil Öksüz
'ün de bulunduğu, Öksüz ile burada tanıştığını anlattı. İnandı, Adil Öksüz ile 2004-2005-2006'lı yıllarda toplu programlarda karşılaşmış olabileceklerini belirtti. İnandı, ülke imamlarına yönelik toplantıları organize eden heyet grubunun Naci Tosun, Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz, İsmet Aksoy, Ali Ursavaş'tan oluştuğunu söyledi.
İnandı, 2017, 2019 ve 2021 yılında Pensilvanya'da elebaşı Gülen'in de katıldığı toplantıların detaylarını ifşa etti. İnandı, darbe girişimi sonrasında ekonomik kriz meydana geldiğini, öğretmenlerin dahi maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini, Kırgızistan'da iki okulu sattıklarını belirterek elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu kampta 3 gün kaldığını, 2017'deki o toplantıda örgüt üyelerinin ByLock gibi bir tek özel cep telefonu uygulaması kullanmamasının, toplumda herkesin kullandığı uygulamaların kullanılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
GÜLEN ÖLÜNCE ÖRGÜTÜN BAŞINA KİM GEÇECEK
İnandı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi durumunda örgütün başına kimin geçeceğiyle ilgili bilgiler de verdi. İnandı "Fetullah Gülen'in ölmesi durumunda ben ve yardımcılarım arasında yapılan konuşmalarda Fetullah Gülen öldükten sonra cemaatin başına bir tek kişinin geçemeyeceği, bir heyet tarafından yönetileceği konuşulmaktadır. Bu heyette istişare heyetinde bulunan 16 kişinin dışında birileri de eklenerek geniş bir heyet oluşturulur. Benim kendi şahsi fikrim büyük ihtimalle bu heyete İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz veya Naci Tosun başkanlık eder" dedi.