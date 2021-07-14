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Giriş Tarihi: 15.7.2021 03:53 Son Güncelleme: 15.7.2021 04:07

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı

DHA
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci maddesi gereğince görevden alınmıştır."



ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.

MELİH BULU GÖREVDEN ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı.
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı
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