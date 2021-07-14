Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Boğaziçi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu
, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci maddesi gereğince görevden alınmıştır."
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete
'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü
, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım
atandı.
MELİH BULU GÖREVDEN ALINDI
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. İstanbul Arel Üniversitesi
Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez
atandı.