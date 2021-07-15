15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümünde 84 milyon aynı irade ile meydanlara akın etti

Gece yarısından sonra şiddetlenen direniş ve çatışmalar müzede önemli bir yer tutarken, bir başka bölümde ise ziyaretçiler, sanal gerçeklik teknolojisinin yardımıyla TRT'ye yapılan baskın ve korsan bildiri okutulması sırasında yaşananlara tanıklık etme imkanı buluyor.

AA muhabirlerinin o gece çektiği fotoğrafların da sergilendiği müzeyi bugün yaklaşık bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Ziyaretçilerden Emre Haskaya, AA muhabirine, ilk defa müzeyi gezdiğini ve çok etkilendiğini söyledi.

15 Temmuz günü olduğu için özellikle ziyaret etmek istediğini belirten Haskaya, "Tek geldim ama inşallah en kısa zamanda ailemle geleceğim. İnsan müzeden çıktıktan sonra resmen o geceyi yaşamış oluyor. Çok etkilendim." dedi.

ELAZIĞ

Ağın ilçesine 15 Temmuz şehidi Mehmet Şevket Uzun'un adına sosyal tesis ve park yapıldı. Tamamlanan park, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa, İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, şehidin babası Bünyamin Uzun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.