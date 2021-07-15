15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümünde 84 milyon aynı irade ile meydanlara akın etti

GAZİANTEP:
Şehitkamil ilçesi İstasyon Parkı'nda bulunan müzede 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananlar kronolojik olarak anlatılıyor.
Müzede, TRT'deki korsan bildiri yayını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FaceTime" konuşmasının yer aldığı video yerleştirmesi, halkın selalar eşliğinde sokağa çıktığı anları yansıtan ışık ve ses yerleştirmesi yer alıyor.
Gece yarısından sonra şiddetlenen direniş ve çatışmalar müzede önemli bir yer tutarken, bir başka bölümde ise ziyaretçiler, sanal gerçeklik teknolojisinin yardımıyla TRT'ye yapılan baskın ve korsan bildiri okutulması sırasında yaşananlara tanıklık etme imkanı buluyor.
AA muhabirlerinin o gece çektiği fotoğrafların da sergilendiği müzeyi bugün yaklaşık bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.
Ziyaretçilerden Emre Haskaya, AA muhabirine, ilk defa müzeyi gezdiğini ve çok etkilendiğini söyledi.
15 Temmuz günü olduğu için özellikle ziyaret etmek istediğini belirten Haskaya, "Tek geldim ama inşallah en kısa zamanda ailemle geleceğim. İnsan müzeden çıktıktan sonra resmen o geceyi yaşamış oluyor. Çok etkilendim." dedi.
ELAZIĞ
Ağın ilçesine 15 Temmuz şehidi Mehmet Şevket Uzun'un adına sosyal tesis ve park yapıldı. Tamamlanan park, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa, İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, şehidin babası Bünyamin Uzun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
15 Temmuz hain darbe girişimin 5'inci yıl dönümünde milleti ve devleti dimdik ayakta görmenin onuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, "Milletimizin bu zaferini en kalbi duygularımla kutluyorum. Yurt içinde ve dışında yapılanmaya çalışan tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Daha önce dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir zamana diliminde örneğine rastlamadığımız 15 Temmuz 2016 gecesi, vatanımızın ve aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline yönelik FETÖ terör örgütü tarafından hain bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu ihanete karşı aziz milletimiz yurt genelinde göğsünü kabartarak şehadete yürürken, kimileri de gazilik unvanına ulaştı. Bu alçak ve hain girişime karşı milletimiz cesareti ile vatanın bölünme bütünlüğünü teminat altına almıştır" dedi.
Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesi ile tesis ve park hizmete açıldı.
ADIYAMAN
Adıyaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlid-i şerif okutuldu. Protokol mensupları şehitliği ziyaret etti.
Yenipınar Camii'nde okunan Mevlid-i Şerife Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, bazı kurum amirleri, Siyasi Parti Başkanları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Mevlid programında eller semaya kaldırılarak İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dualar edildi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve il protokolü şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçi tarafından aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, vatan, bayrak, mukaddesat ve bağımsızlık uğruna can veren kahraman şehitlerimizin mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.
İSTANBUL
15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına 251 motosikletlinin katılımıyla 251 şehidi anma programı düzenledi. Topkapı Sarayı önünde toplanan çok sayıda sivil, polis, zabıtadan oluşan motosikletliler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yola çıktı. Programa eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da katıldı. Etkinlik öncesi Vali Ali Yerlikaya, 20 kilometrelik bir rotanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne varacaklarını belirterek, "Köprü üzerindeki 34 şehitten bir kardeşimiz motosikletiyle darbeci hainlere 'yeter artık' diyerek bizim tabirimizle 'gazladı' ama o hainler, o hain kurşunla motosikletinin üzerinde şehit ettiler" dedi.
Vali Yerlikaya motosiklet sevdalısı olan İstanbul'daki 251 kişiye haber verdiklerini belirterek, kalabalığa dikkat çekti. Yerlikaya, "Bir bakın bakalım kaç kişi var arkada, Allah'tan çok da duyurmamışız. Trafiği aksatmadan intizam içerisinde şehidimiz, darbecilerin üzerine motor süren ve şehit olan Yılmaz Ercan kardeşimiz ve onun şahsında Boğaz Köprüsü'nde şehit olan 34 kardeşimiz ve 251 bütün şühedamızın aziz hatıraları için oraya gidiyoruz" diye konuştu. Kenan Sofuoğlu ise "Köprüde o hainler motosiklet üzerinde ülkesini seven, ülkesi için canını feda eden bir adam hiç acımadılar. Bu etkinliğin asıl temeli bu kardeşimiz. Bu kardeşimizle birlikte tüm şehitlerimizi anıyoruz" şeklinde konuştu.
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ NOKTAYA GİTTİLER
Motosikletiyle etkinliğe katılan Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii müezzini Abdullah Özkan, hatim duasında ve 15 şehirde 15 Temmuz şehidinin kabrinde okudukları hatmi şeriften bahsederek, "Hatmi şerifin tamamını okuduk. Normalde her yıl hatim duasını Niğde'de şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabri başında yapıyoruz. Bu seneki projemizde hatmi şerife Elazığ'dan metfun olan şehidimiz Fethi Seki'nin kabri başında başladık. Daha sonra Erzurum, Iğdır, Van, Hakkari ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde 15 şehirde 15 şehit ve alimlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Nihayetinde hatim Niğde'de şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabri başına denk gelecek şekilde bitirmiş olduk. Normalde hatim duasını orada yapıyorduk, fakat bu sene Valiliğimizin daveti üzerine Sayın müftümüz Mehmet Emin maşalı ile birlikte sürüşün nihayetinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde hatim duamızı gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı. Daha sonra Vali Yerlikaya, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun öncülüğünde motorcular, Yılmaz Ercan'ın şehit düştüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Anadolu yakasındaki girişine gitti.
İZMİR
15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasının 5. yıldönümünde yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenleniyor. Geçen yıl pandemi gölgesi altında gerçekleşen anma, bu yıl normalleşme kararları sonrasına denk geldiği için vatandaşların katılımı ile yapılacak.
15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan darbe kalkışmasının üzerinden 5 yıl geçti. Kalkışmadan sonra İzmir Konak Meydanı'nda geniş katılımlarla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, geçen yıl pandemi gölgesi altında sadece protokol katılımıyla düzenlenmişti. Bu yıl ise normalleşme kararları kapsamında etkinlik alanına vatandaş girişlerinin de olacağı günler öncesinden duyuruldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger koordinesinde hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hafta boyunca Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüklerince şehitlik ziyaretleri ve Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin yanı sıra 15 Temmuz temalı sempozyumlar, konferanslar, seminerler, söyleşiler, resim ve fotoğraf sergileri ile çeşitli gösteriler, konserler ve film gösterimleri gerçekleştirildi. Pandemi koşulları göz önüne alınarak planlanan ve yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenen son gün etkinlikleri, Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi önünde başladı. İl protokolü ve vatandaşlar, meydanda hazırlanacak platform çevresinde bir araya geldi.
GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK
Program kapsamında önce 15 Temmuz temalı belgeseller gösterilecek, 21.00'de şehitler için saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Saatler 21.02'yi gösterdiğinde İzmir İl Müftülüğü görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak, 21.10'da de de mehteran takımı Konak Meydanı'na giriş yaparak konser verecek. 21.40'ta Vali Köşger, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Ardından İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu Sancak Teslimi Töreni düzenlenecek. Daha sonra 15 Temmuz gazisi Yılmaz Lale, platform üzerinden konuşma yaparak alanda bulunan vatandaşlara o geceyi anlatacak. 15 Temmuz anmasında ayrıca, etkinliğe katılan protokollerin konuşmaları da yer alacak. 22.40'ta, İzmir İl Müftülüğü İlahi grubunun tasavvuf musiki dinletisi sunulurken, 23.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016 gecesi TV ekranlarından yaptığı çağrı gösterilecek. Programda, yine Erdoğan'ın bugün yapacağı halka hitabı da canlı olarak alanda bulunan vatandaşlara izletilecek. 23.05'te İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine uygun şiirlerin okunacak, 23.10'da İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun kahramanlık türküleri ve zeybek gösterisi icra edilecek, 23.35'te darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların gösterimi yapılacak. Saatler 23.40 olduğunda TRT İzmir Müdürlüğü TRT İzmir Radyosunun kahramanlık türküleri konseri düzenlenecek. 00.13'te, tıpkı 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi İzmir'deki tüm camilerde aynı anda selalar okunacak. 00.20'de ise Fetih Suresinin okunarak dualar edilecek.
ANKARA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müzeye beraberindekilerle yürüyerek geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ettiği duanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri müzeyi gezdi.
Açılış törenine, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.
NİĞDE
Niğde Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde tören düzenledi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan başlayarak Çukurkuyu beldesine kadar Motosikletli Anma Sürüşü gerçekleştirildi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de motosikletle şehidin kabrine gelerek okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua okudu, mezara gül ve karanfil bıraktı, şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile görüştü.
Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına şehitleri rahmetle, şükranla anmak için geldiklerini söyledi.
Özellikle şehit Ömer Halisdemir'in o gece yaptığı kahramanlığı, gösterdiği cesareti herkesin bildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Şehit Ömer Halisdemir, hem darbenin seyrini değiştirdi hem de o gecenin sembol isimlerinden biri oldu. Bir anlamda da ülkemizin kaderini değiştirdi. Kendisini rahmetle, şükranla anıyorum. İnanıyorum ki bu topraklardan gerektiği zaman bu vatan için bu millet için bu bayrak için kendini seve seve feda edebilecek nice kahramanlar çıkacaktır. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun."
Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 15 Temmuz'un karanlık bir gece olduğu o günden sonra birçok tabunun yıkıldığını belirterek, "O günden sonra ülkemiz sonsuza dek çok daha önü açık şekilde ilerleyecektir. Niğdeliler olarak şehidimiz Ömer Halisdemir için çok gururluyuz, biraz hüzün var ama gururumuz da gerçekten çok fazla. O gün 6 şehit verdik Niğde olarak. Niğde her zaman devletinin, milletinin yanında olmuştur. Bundan sonra nerede ihtiyaç olursa her zaman yanında olacaktır. Nice Ömer'ler çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Nevşehir'den koşarak Çukurkuyu'ya gelen "Kapadokya Kaplanları"nın 21 üyesi de Halisdemir'in kabrinde dua okudu.