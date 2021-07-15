AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 15 Temmuz programına binler katıldı

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen hain darbenin 5'inci yıldönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda program düzenlendi.

İl Başkanlığı önünde program için alan oluşturuldu. Alanı dolduran binlerce kişi, Türk Bayrağı AK Parti bayrakları salladı. İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunmasının ardından şehitler için hafız Emre Belge tarafından Kuran'ı Kerim okundu.



BİNLERCE KİŞİ KATILDI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşması programa katılanlara izletildi. Programa AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile çok sayıda milletvekili ve binlerce vatandaş katıldı.