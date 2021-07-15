Ankara Emniyet Müdürlüğünde 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, darbecilere karşı yürütülen operasyonların merkezi konumunda yer alıyordu. FETÖ'cü hainler Ankara Emniyeti'ni ele geçirmek için tank, helikopter ve savaş uçaklarıyla saldırıya geçti. İlk saldırı darbeci Yarbay Ejder Yıldırım komutasındaki zırhlı araçlarla oldu. Polislerin direnişiyle karşılaşan darbeci yarbay, başarılı olamayacağını anlayınca Akıncı Üssü'nde bulunan darbeci Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'dan emniyet binasına hava saldırısında bulunulmasını istedi. Akıncı Üstünden havalanan iki F-16 uçağı pilotlarına Kaygusuz gece 00.42'de, "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin" emrini verdi. Bunun üzerine birinci pilot Mehmet Yurdakul, 00.56'da Ankara Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırı gerçekleştirdi. Vatan için canını siper eden kahraman Türk Polisi ne olduğunu anlamadan 01.08'de pilot Mustafa Özkan, Ankara Emniyet Müdürlüğüne ikinci bombayı attı. Hainlerin saldırısı sonucu 7 polis şehadet şerbetini içti. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde zırhlı araçları durdurmaya çalışan halka darbeciler saldırı gerçekleşmesi sonucu 6 vatandaş şehit oldu.

BOMBALAMA SONUCU YARIM ASIRLIK HİZMET BİNASI YIKILDI

Darbe girişimi gecesinde uçak ve helikopterden açılan ateş ile atılan bomba sonucu hasar gören Ankara Emniyetinin 51 yıllık 10 katlı hizmet binası yıkıldı. 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen yıllarda Ankara Emniyet Müdürlüğü yaralarını sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 10 kat yerine 7 kat olarak inşa edilen ve eski binaya oranla daha geniş kullanım alanına sahip binada, ferah çalışma ofisleri ve nezarethanelerin yanı sıra yemekhane ile sosyal alanlar da yer alıyor.

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında 7 şehit veren ve polislerin alçaklara karşı kahramanca mücadele verdiği Ankara Emniyet Müdürlüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Şehit aileleri ve gazilerimizin iştirak ettiği programa, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Tugut Aslan, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, çok sayıda teşkilat personeli ve vatandaş da katıldı.

DIŞARIDAN ENJEKTE EDİLMİŞ BİR ÖRGÜT

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 1000 yıl önce Malazgirt, Çanakkale, İstiklal harbinde olduğu gibi tek yürek olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Milletimiz bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme kararlılığını ortaya koymuş iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmedi. Bu millet bayrağımızı yere indirtmedi, Vatanı böldürtmedi, demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Tarih boyunca inancımız, gelenek ve göreneklerimiz bizi her türlü beladan korudu. Bu yüzden bu hain terör örgütü ülkemizi ve milletimizi yıkmak için değerlerimizi dinimizi hedef aldı. Yıllar boyunca sinsi bir şekilde örgütlendi. Yıllar sonra bir hazırlığın neticesi olan saldırıyı bir gecede bertaraf ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletine güvenmenin, milletiyle yürümenin ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Onların istediği bizi coğrafya ve dünya siyasetindeki yükselişten alıkoymaktı. FETÖ bu devlete, medeniyete dışarıdan enjekte edilmiş bir tahrip hareketiydi. Nihai amaçları dini ve kültürel değerlerimizi tahrip ederek efendilerimin arzu ettiği gibi bir din anlayışını yerleştirmek onların istediği gibi devlet ve toplum yapısını inşa etmekti. Bu hesap ve plan 5-10 yıllık değildi. İlmek ilmek işlenen bir stratejinin ürünüydü. Bu hesap 15 Temmuz günü milletin durumu bizzat vaziyet etmesiyle akabede uğradılar" dedi.

15 Temmuz, milletimizin yekvücut olarak iradesini canıyla ve kanıyla koruduğu zafer gecesi olduğunu ifade eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "176 yıllık bu teşkilat, hem görevi başındaki evlatları, hem de tüm şehitlerinin manevi varlıklarıyla milletimizin yazdığı bu destanın en ön saflarında yerini almıştır. Sadece bu gazi mekânda 7 şehit verdik. O gece bizim yaptığımız yeni bir şey değildir, bu milletin asli karakteridir. Ülkemizin bekası ve bütünlüğü, milletimizin onuru tehlikeye düştüğünde, en ağır bedelleri de göze alarak ortaya koyduğumuz kahramanlıklara tarih de şahittir, dünya da şahittir "dedi.

63 KAHRAMAN POLİSİMİZ ŞEHİT

15 Temmuz gecesi ihanet odaklarının kirli oyunu bozulduğunu, gözü dönmüş hainlere gereken ders verildiğini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"FETÖ'cü hainler, o gece Ankara Emniyet Müdürlüğümüz İle Özel Harekât Ve Havacılık Daire Başkanlığımızın binalarına tankla, topla ve en ağır silahlarla alçakça saldırdılar, lakin kesinlikle teslim alamadılar. Ülkemizin tamamı olduğu gibi emniyet teşkilatımız da bu hadiseden çok daha güçlü, çok daha kararlı ve hainlerden temizlenmiş bir şekilde çıkmıştır. O gecenin zalimleri ise hem millet vicdanında, hem de maşeri vicdanda en aşağılık mertebeye ebediyen mahkûm olmuşlardır.15 Temmuz bizden, 63'ü emniyet mensubu olmak üzere 251 kardeşimizi ayırmıştır. O ölümsüz kahramanlarımızın cesaretini ve şehadetini ne unuturuz, ne de unuttururuz."

"FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

15 Temmuz'dan sonra özellikle personel yapısında köklü bir değişikliğe gidildiğini söyleyen Aktaş, "Teşkilatımızın; çok daha donanımlı, çok daha güçlü ve modern bir noktaya ulaştı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, inindeki son FETÖ'cü bulunup deşifre edilip, cezası verilinceye kadar, 15 Temmuz gecesi direnişimizdeki motivasyonda en küçük bir eksiklik olmadan, mücadelemiz devam edecektir. Bu şanlı mücadelenin saflarında yerini alan ve esaret girişimini hezimete uğratan kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bir an bile tereddüt etmeksizin seferberlik ruhuyla canını ortaya koyan gazilerimize de en derin şükranlarımı sunuyorum."

ANKARA EMNİYETİNDEN 3277 KİŞİ FETÖ'DEN ATILDI

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, FETÖ terör örgütüne direneceğimizi bildikleri için hedef olarak Ankara Emniyeti seçildiğini aktardı. Yılmaz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılıkla devam edildiğinin altını çizdi. Yılmaz, şunları akatardı:

"15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış olduğu haşhaşi ekibi ve militanlarıyla ağır silahlar kullanmak suretiyle darbe teşebbüsünde bulundu. Halkımıza, devlet görevlileri ve binalarına insanlık tarihinde benzerlerine rastlanmayacak şekilde nefretle saldırdılar. Hainlerin ana hedeflerinde biride kendilerine karşı direnişin olacağını bildikleri saldırılarla kullanılmaz hale gelen ve daha sonra kısa sürede yeniden inşa edilen Ankara Emniyet Müdürlüğümüz olmuştur. Bu gazi mekânda 7 teşkilat personelinin yanında 6 sivil vatandaşımızda şehit düştü. Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak FETÖ'nün bütün kodlarını çözüp, kripto elemanlarını tek tek deşifre ederek geçmiş kirli faaliyetlerini açığa çıkarmaya devam ediyoruz. Diğer yandan yeniden yapılanma eleman temini ve finans sağlama gibi güncel faaliyetlerini titizlikle takip ediyoruz. Örgütün kendi teşkilatımız içerisindeki yapılanmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalarda gizli hücreler deşifre edildi. FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 3 bin 277 personel ihraç edildi. FETÖ'nün çökertilmesine yönelik bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda aralarında üst düzey sorumluları ve darbe teşebbüsüne katılanlarında bulunduğu 31 bin 349 örgüt mensubu yakalanarak adli makamlara teslim edildi."

MİLLETİN İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI

Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele eden Terörle Mücadele Dairesinin başındayken 5 yıl önce Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralanan "Gazi Başkan" Turgut Aslan, "Dünya biliyor ki 15 Temmuz 2016'da FETÖ mensuplarına karşı birçok ilimizde olduğu gibi Ankara polisi ve halkı da bu şehri zaferin kalesi yapmışlar" dedi.

15 Temmuz zaferinin milletin ikinci kurtuluş savaşı olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Bu kalkışmaya cüret eden hainler ile iş birlikçilerine 251 şehidimizin yüzlerce gazimizin yurdun dört bir yanındaki vatanseverlerin atmış olduğu tarihteki en ağır Osmanlı tokatlarından biridir. Bundan sonra bu tür eylemlere cüret edenler, en ağır şekilde karşılığını göreceklerdir. "Bu toprakları bize vatan edinmek için her türlü fedakarlığı yapan vatandaşımızın emanetini korumak için canımız bu vatana feda olsun. Kahramanlarımız bitmez bitmeyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bugüne kadar vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Demokrasimiz, milli birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.

ZÜLFİ LİVANELİ'Yİ ŞİDDETLE KINIYORUM

Bir televizyon programında video görüntülü olarak bağlanan Zülfi Livaneli, konuşmasının bir kısmında FETÖ'den bahsederken "Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse" şeklindeki beyanlarına sert çıkan Turgut Aslan, şiddetle kınadığı ifade ederek şunları aktardı:

"Zülfi Livaneli'den bahsetmek istiyorum. Onla beraber olduk. Başına mı sıktı senin dedi. Ben de sıktı beni öldürmeye kalktılar dedim. Çok üzüldüm dedi. Bugünse bana kimse FETÖ dedirtemez diyor. Onu şiddetle kınıyorum."