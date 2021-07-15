‘Ben Ömer’ filminin galası yapıldı

15 Temmuz
kahramanlarından şehit Astsubay Ömer Halisdemir
'in hayatını anlatan "Ben Ömer
" belgeselinin galası, Beyoğlu Atlas Sineması
'nda yapıldı. Galaya TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya
ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Filmin gösteriminden önce konuşan Mustafa Şentop, "15 Temmuz darbe girişimi
, bu milletin tarihinde tesadüf ettiği en hain yıkım çabalarından birisidir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle sokaklara çıkmış, geleceğini gasp etmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür. Ömer Halisdemir, siyasi bir hesaplaşmada hayatını kaybetmiş bir kurban değildir. Memlekete ve millete kurulmuş bir tuzağı boşa çıkarmak için hayatını ortaya koymuş, hain bir teşebbüsün başarısız kılınmasında büyük rol oynamış, iftihar edilecek bir şehittir. İşte bu yüzden Ömer Halisdemir başta olmak üzere 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere söylenecek sözler siyaset değildir. Şunu da her zaman hatırda tutmalıyız; şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir" dedi.