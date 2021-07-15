Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti
'nin, yasama yılının son TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
DİNİMİZİ BUNLAR SÖMÜRDÜ: Türkiye
, PKK ve DEAŞ gibi diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi FETÖ ihanet şebekesine karşı da vermektedir. Sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Biz bunları içeride de dışarıda da kovalıyoruz. Yakaladıkça Türkiye'ye getiriyoruz. Orta Asya'daki en büyük para olaylarını koordine eden yakalandı, getirildi. FETÖ'yü de son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi adı altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizi yıllardır bunlar sömürdü. Evet, açık söylüyorum, aldandık. Şimdi toparlandık. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir atmosferde götürüyoruz. Meclis'imiz, Külliye'miz buralarda o gece kaç evladımız şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
TEYAKKUZA DEVAM:
Ülkemizin güvenliği artık tehditlerin bulunduğu yerde başlıyor. Diplomatik misyonlarımızı tüm alt birimlerde güçlendirmemizin sebebi budur. Fiili ve potansiyel tehdidi, saldırıları sınırlarımıza dayanmadan önleme konusunda adımlarımızı atıyoruz. Bu güçlü altyapıyı kurmazsak bu topraklarda bizi huzur, güven ve refah içinde yaşatmayacaklarını biliyoruz, görüyoruz. Bunun için terör örgütlerine ve onların faaliyetlerine sadece silahlı yapılar olarak bakmıyoruz. PKK'ya da FETÖ'ye de diğer yapılara karşı da teyakkuz halini sürdüreceğiz. Bu sadece bizim, sadece siyasetin sorumluluğundaki bir mesele değil. Yeni nesillerin, çocuklarımızın bu anlayışı okul öncesinden başlayarak, geliştirerek kazanmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. 15 Temmuz
gibi hadiseler bize sürekli hatırlamamız gereken tarihi dönüm noktalarıdır.
YALAN VE İFTİRA ÇITASI: CHP
ve şürekası kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını yükselterek milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyor. Karşımızda hâlâ yalan, çarpıtma dışında politika yöntemi bilmeyen, tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Yurt dışındaki kimi çevrelerden destek alan bu kesimin gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcu. Onların gündemlerinin peşine takılmayacak, sadece hakikatleri ortaya koyarak sergilenen oyunu bozacağız. CHP içinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, istismarı gözden kaçırmak için başlattıkları karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz.
SİYASİ MÜSİLAJI DA ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ
AK Parti'yi millet kurmuştur, tek sahibi millettir. Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden geliyorsak, siyasi müsilajı da etkisiz hale getireceğiz.
Ülkemizin geldiği siyasi ve ekonomik seviye göstermiştir ki Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini de inşa edebilecek tek siyasi yapı yine burasıdır. Derdi millet olan, insan olan, devlet olan başka bir siyasi kadro yok. Salgın dönemi AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle karşımızdakilerin boş teneke misali siyaset yapması farkının görülmesini sağladı.
Hedef 2023 Haziran. Tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, temel kapatmak, var olanı satmak olan bir zihniyetin hangi soruna çözüm üreteceğinin muhasebesini yapmalıyız. Kimi belediyelerin, projelerimizi sahiplenme gayretlerine karşı dikkatli olmalıyız. Hırsızlık kötüdür, siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür.
DÜNYAYA KARARLILIK MESAJI
Salı günü artık Kurban Bayramı'mızla kucaklaşıyoruz. Bizler bir gün öncesinden KKTC'ye gideceğiz. Geniş bir heyetle KKTC'de olalım istiyoruz. Bu yıl Kurban Bayramı'nı KKTC'deki kardeşlerimizle kutlamak, onlara da bizlere de ayrı bir sevinç oluşturacaktır. Hem bayramlaşacağız, hem 20 Temmuz törenlerine katılacak, bayram namazını da KKTC'de eda edecek, Meclis'te Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz. Tüm dünyaya kararlılık mesajı olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum.