Giriş Tarihi: 15.7.2021

Din kisvesi altında milleti sömürenlere prim yok ERDEM ANILAN

Başkan Erdoğan: FETÖ’yü son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi adı altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz