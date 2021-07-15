Erdoğan, Külliye bahçesinde vatandaşlara hitap edecek

15 Temmuz Destanı'nın beşinci yılında milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek. Öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
önünde bulunan 15 Temmuz Anıtı
'na çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunacak olan Erdoğan, ardından TBMM 15 Temmuz Anıtı'nda gerçekleşecek anma törenine katılacak. Erdoğan, günün üçüncü programında ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi
'nin açılışını yapacak. Erdoğan'ın, daha sonra şehit ailelerinin de yer alacağı binlerce vatandaşa Külliye bahçesinde hitap etmesi planlanıyor. Başta İstanbul
olmak üzere 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 11.00'de İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'nde yapılacak ışıklandırmalarla görsel şölen düzenlenecek. Köprü'de bulunan Şehitler Anıtı'nda da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği'nce "251 Motosikletli ile 251 Şehidi Anma" programı düzenlenecek. Programa milli motosikletçilerin yanı sıra 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin ve annesi Deniz Ergin de katılacak. 251 motosikletli Ayasofya Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidecek.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi'ndeki animasyon havuzunda, darbe girişimi özel teknik ile canlandırılacak. Hologram, balmumu heykeller, ışık ve ses efektlerinin kullanıldığı müzede "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" isimli 8 salon var. Sonik Hat bölümünde, ses ve ışık efektleriyle ziyaretçiler tankın altından geçecek.