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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Gaziden, ‘sizi yargılayacağız’ diyen darbeciye: Buradayız kaçmıyoruz

İLKER TURAK İLKER TURAK
Gaziden, ‘sizi yargılayacağız’ diyen darbeciye: Buradayız kaçmıyoruz

15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin açtığı ateş sonrası göğsünden yaralanan Yüksel Sakaltaş: Bir daha olsa yine darbeye karşı koymak için sokağa çıkar, gözümü kırpmadan ölüme yürürüm

15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz arkadaşları ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı önüne giden ve darbeci askerlerin açtığı ateş sonrası göğsünden yaralanan Yüksel Sakaltaş, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
Aklıma hiç darbe kalkışması olabileceği gelmedi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Arkadaşlarımla buluşup yürüyerek Kızılay'a geçtik. O gece eşimi arayıp helallik istedim. Oğluma, "Bana bir şey olursa ailemize sen sahip çıkacaksın" dedim. Tankların önünde durduk. Bir tankın Çankaya Köşkü'ne doğru gittiğini fark edince, içindeki askerleri indirdik. Daha sonra kalabalıkla birlikte Genelkurmay Başkanlığı'na gidip, içeri girdik. Darbeci askerler üzerimize ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonrası yerden seken mermi kalbimin 3 santimetre yanından girdi. bulunan iki kişi beni kolumdan tutarak hastaneye götürdü.
Elinize ne geçti. Dış güçlerin oyunuyla Türkiye'yi işgal etmeye kalktınız. Biz bugün dışardayız peki siz neredesiniz. Müşteki sıfatıyla katıldığımız mahkemelerde darbeciler, "Yarın bir gün bu hükümet gidecek ve biz buradan çıkacağız. Daha sonra biz sizi yargılayacağız" diyorlar. Biz her zaman buradayız, kaçmıyoruz. Yerimiz belli. Bir daha olsa yine darbeye karşı koymak için sokağa çıkar, gözümü kırpmadan ölüme yürürüm.

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Gaziden, ‘sizi yargılayacağız’ diyen darbeciye: Buradayız kaçmıyoruz
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