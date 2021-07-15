Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın
- Kurucaşile
Yolu açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şunları söyledi:
Turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız. Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Bölge yurt içi ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Bu sorunu çözmek amacıyla Doğu-Batı yönünde ulaşımı sağlayan 90 kilometrelik yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik. Çakraz- Karaman Köyü arasındaki bölümünü devreye alıyoruz. 267 metre uzunluğunda Cumayalı Viyadüğü'nü inşa ettik. 4 adet kavşağı tamamladık. 14.9 kilometre olan güzergâhı 11.8 kilometreye indirdik. Tamamı hizmete girince 15 kilometre kısaltmış olacağız. Yol sayesinde 10.8 milyon lira tasarruf sağlanacak.
Biz şanlı tarihiyle, medeniyetiyle, değerleriyle büyük bir milletiz. Biz geleceğe dair büyük hayalleri olan devletiz. Bu yatırımlara Osmangazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, Ovit Tüneli'ni pek çok eseri ekledik. Keban Barajı için "Kurbağalara göl yapıyorsunuz" diyenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "Buradan mutlu azınlık geçecek" diye yaftalayanlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na "Uçağın inmediği yere havalimanı yapılır mı" diye dalga geçenler, geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Kimi zaman mahkemeler yoluyla, kimi zaman yalan furyasıyla, kimi zaman da sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. 'Hayır'dan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul'a aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz. Müjdemizi 11 yıl önce milletimizle paylaştığımız, bilim insanlarının katkısını alarak tekemmül ettirdiğimiz bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Ama biz bunlara aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Çünkü biz dertliyiz, bu ülkeye ve millete sevdalıyız. Halk için, hak için ne yaptık, ne yapıyoruz diye kendimizi sineye çekiyoruz. Merhum Neşet Ertaş'ın ifadesiyle aşk ile çalışanın yorulmayacağını biliyoruz. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz.