Son dakika: 15 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

13 Temmuz'da Türkiye'de 23 bin 439 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 285 olurken, vefat sayısı 46 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 162 kişi ise iyileşti. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29,00 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.



BAKAN KOCA VAKA SAYISI ARTAN İLLERİ SIRALADI

Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." dedi.