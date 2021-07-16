16 Temmuz bugün resmi tatil mi, idari izin mi? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz resmi tatilinin bağlanacağı iddiaları son aylarda gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya son noktayı koydu. Bugün sabah saatlerinden bu yana konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. "16 Temmuz bugün resmi tatil mi, idari izin mi? Soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı açıklamasında; "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." İfadelerine yer verdi.