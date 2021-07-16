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Giriş Tarihi: 16.7.2021 09:37

16 Temmuz bugün resmi tatil mi, idari izin mi? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

16 Temmuz bugün resmi tatil mi, idari izin mi? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gelen son dakika açıklaması ile uygulanacak 15 Temmuz ve bayram tatili süreciyle ilgili detaylar netleşmişti. Bugün de sabah saatlerinden itibaren “16 Temmuz bugün resmi tatil mi, idari izin mi? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte 16 Temmuz 2021 tarihine ilişkin merak edilenler…

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz resmi tatilinin bağlanacağı iddiaları son aylarda gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya son noktayı koydu. Bugün sabah saatlerinden bu yana konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. "16 Temmuz bugün resmi tatil mi, idari izin mi? Soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı açıklamasında; "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." İfadelerine yer verdi.

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16 TEMMUZ BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?
Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.
Bu açıklama göz önüne alınınca 16 Temmuz bugün resmi tatil olmayacak.
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16 Temmuz bugün resmi tatil mi, idari izin mi? Bayram tatili ne zaman başlıyor?
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