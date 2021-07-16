Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Temmuz koronavirüs tablosu bilgileri merak konusu oluyor. Ülkemizde ve dünyada 1 seneden fazla süredir etkilerini sürdüren ve çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan covid-19 virüsüyle ilgili, Türkiye'de tespit edilen ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verileri "16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Temmuz koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan 16 Temmuz korona son durum verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 6 bin 918
VEFAT SAYISI: 35
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 084
VAKA SAYISI: 6 bin 907
VEFAT SAYISI: 43
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 063
VAKA SAYISI: 6 bin 907
VEFAT SAYISI: 43
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 063
VAKA SAYISI: 6 bin 285
VEFAT SAYISI: 46
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 162
VAKA SAYISI: 5 bin 404
VEFAT SAYISI: 49
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 506
VAKA SAYISI: 5 bin 261
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 242
VAKA SAYISI: 5 bin 530
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217
VAKA SAYISI: 5 bin 670
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126