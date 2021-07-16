2 ilde yapılan örgüt operasyonunda flaş gelişme: Sedat Peker'in yakını da gözaltında...

İstanbul'da bir restoran zincirini tehdit ve yasa dışı yollarla ele geçirdiği öne sürülen bir suç örgütüne yapılan operasyon sonucu 15 şüpheli İstanbul ve Rize'de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Fikret A.'nın da bulunduğu belirtilidi.

Yapılan operasyonun, 9 Nisan'da Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda elde edilen delillerden ortaya çıktığı belirtilirken iddiaya göre, "K… Döner" isimli bir şirketin sahibi aylar önce organize suç örgütü olan bir grup tarafından tehdit edildi. Şirket merkezine giderek tehditlerini yoğunlaştıran şüpheliler iddialaya göre, baskı uygulayarak K. Döner isimli firmayı ele geçirerek firmanın ismini değiştirdi. Suç örgütü üyeleri daha önce isim hakkı satın almış olan restoranlara yönelip yaklaşık 8 restoran sahibini "Eski şirket öldü. Geçmişten kalan borcunuz var. Ya parayı ödeyin. Ya da bırakın gidin" diyerek tehdit etti.

KORKUDAN ŞİKAYETÇİ OLAMAMIŞ

Şüphelilerin K. Döner isimli şirketi yağmalayarak örgüt elemanlarının üzerine geçirdikleri, şirket sahibi müşteki Emre S.'nin olaydan sonra korktuğu için şikayetçi olamadığı iddia edilirken örgüte yapılan operasyon sonucu bir kısım tutuklananlar olmasının ardından şikayet dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

SEDAT PEKER'İN TALİMATI SONUCU

İddiaya göre Emre S. yönetimindeki şirketin yapmalanması sonucu şirket yönetimini Sedat Peker'in talimatı doğrultusunda şüpheli Fikret A.'nın aldığı, yapılan tespitler sonucu Fikret A.'nın yanında şüpheliler arasında bulunan silahlı adamların olduğu, bir süre sonra şirketin diğer bayiliklerini de üzerlerine alarak örgüt adına işlettikleri ve ayrıca Fikret A.'nın oğlu Enes A. ile birlikte şirketin bütün işlemlerini yönettiği açıklandı.

AİLENİN İÇİNDE DE ÖRGÜT ÜYESİ VARMIŞ

Ayrıca ailenin diğer bir şirketinin de ailenin diğer üyelerini mağdur edecek şekilde örgütüm korkutucu gücünden faydalanılarak para karşılığı Eser S. üzerine aktarıldığı, sonrasında ise Eser S.'nin örgüt üyesi olduğunun anlaşıldığı, ayrıca şirketin Beyoğlu şubesini ele geçirmek için örgütün harekete geçtiği ancak işletme sahibinin kabul etmemesi üzerine şubede adli vakaların çıkmaya başladığı iddia edildi.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul ve Rize olmak üzere 2 ilde yapılan operasyon sonucu aralarında Fikret A.'nın da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ise İstanbul Anadolu Adliyesine getirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu iddiaların ardından yapılan operasyon sonucu gözaltına alınarak 15 Temmuz tarihinde adliyeye getirilen A.Ö., B.V.,D.B.,E.A.,E.S.,F.A.,G.Ç.,H.U.,M.E.A.,T.Y.,T.A.,Y.A. isimli şüpheliler

Var olan Suç Örgütlerini Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak Yağma' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçlarından tutuklanmaları talebi ile İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgularının ardından 13 şüpheliden 9'u Hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.