CHP’nin hedefindeki hakimi DHKP-C de hedef gösterdi

Anayasa Mahkemesi'nin, Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına direnmesi nedeniyle CHP'lilerin hedefi haline gelen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek,

şimdi de DHKP-C terör örgütünün hedefi haline geldi. Twitter'da,

DHKP-C terör örgütünün savunuculuğunu yapan "Armutlubizimdir" isimli bir kullanıcı, "Armutlu cephe milisleri 16 Temmuz günü Mustafa Koçak'ın katili Akın Gürlek ile ilgili yazılama yaptı" diyerek, "Akın Gürlek hakim değil cübbeli bir katildir. Adresini bilen bize getirsin" paylaşımında bulundu.

MUSTAFA KOÇAK KİMDİR?

Mustafa Koçak, 31 Mart 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde makam odasına rehine alınıp öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı öldüren Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin etmek suçlamasıyla tutuklanmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.





FETÖ, PKK VE DHKP-C TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALARA BAKTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Akın Gürlek, önemli yargılamalarda görev yaptı. FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerine karşı açılan kritik davalara baktı. Anayasa Mahkemesi'nin, Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına direnmesi nedeniyle CHP'lilerin hedefi haline geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürlek'i, FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz'le özdeşleştirerek "Yeni Zekeriya Öz'ümüz" ifadelerini kullanarak hedef gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Akın Gürlek hakkında, ""Bu adalet celladını, seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz" dedi. Bu sözlere karşılık Akın Gürlek, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 75 bin, Özel'e ise 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.