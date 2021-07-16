Demokrasiye gönül verenlerin zaferi

15 Temmuz
hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde TBMM
'deki tören, FETÖ'nün hain pilotları tarafından ilk bombanın atıldığı yere inşa edilen 15 Temmuz Anıtı
'nın önünde yapıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bombanın düştüğü yere karanfiller bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Fedakârlıklarıyla o karanlık geceyi, milletimiz ve demokrasimiz için aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin, çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödemeyiz. 15 Temmuz şehitleri, Bedir'den Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekâtı'na, terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlarımıza, bütün bunlarla birlikte batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir.
Milletimiz direnişiyle hem darbe girişimini püskürttü, hem de ülkemizi teslim almak isteyen bir işgal teşebbüsünü engelledi. Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların, 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. Hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır.
Türk milleti, sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Gazi Meclis'in şanına yaraşır bir şekilde tepelerine atılan bombalara rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir. O gece engelleri aşarak, tankların çevresinden dolanarak, namluların ucunda yürüyerek TBMM'ye gelen ve milletin vekili olma sorumluluğunu bihakkın yerine getiren herkese şükranlarımı sunuyorum.
Tarih, 15 Temmuz gecesi Gazi Meclis'imizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı altın harflerle yazacaktır. Nasıl İstiklal Harbi'mizi sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri, aradan geçen bir asra rağmen hâlâ hayırla yâd ediliyorsa, yeni Türkiye'nin istikbal mücadelesinin önderleri de inşallah hep şükran ve minnetle anılacaktır.
Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir. Özünde rekabet bulunan siyaseti, ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük. Vatanımızın bekası, milletin huzurundan başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Bugün de aynı hassasiyetle çalışıyor; önceliği millet ve memleket olan herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmaya gayret ediyoruz.
Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz, hayata bakış açılarımız farklı olsa da hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın insanlarıyız. Kökenlerimiz, görüşlerimiz ayrı olsa da hepimiz binlerce yıllık ortak mazinin, inşallah kıyamete kadar sürecek ortak bir geleceğin sahibiyiz. Koronavirüs salgını, millet olarak kaderimizin de kederimizin de aynı olduğunu göstermiştir.
Yeni anayasa başta olmak üzere Türkiye'nin demokrasisini güçlendirecek, refahını artıracak, itibarını yükseltecek, toplumsal barışını perçinleyecek tüm milli meselelerde siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerekiyor. Türk demokrasisinin bir daha böyle menfur saldırılara maruz kalmaması için sorumluluk sahiplerinin özellikle sorumluluk duygusuyla hareket etmesi büyük önem arz ediyor.
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e, eski Türkiye'nin alışkanlıkları ve kamburlarıyla değil, inşallah yeni Türkiye'nin vizyonu ve heyecanıyla girmek istiyoruz. Siyaset kurumunun bunu başarabilecek olgunluk ve basirete sahip olduğuna inanıyorum. 84 milyonun her bir ferdinin de bizimle aynı inancı ve hissiyatı paylaştığını düşünüyorum.
CHP KATILMADI
CHP, kendince ileri sürdüğü gerekçelerle 15 Temmuz Anıtı önündeki törene katılmadı. CHP'liler törenden bir süre önce anıta giderek çiçek koydu. Törende, MHP, İYİ Parti ve HDP'li temsilciler yer aldı.
'BAYRAK İNMEZ! EZAN DİNMEZ!'
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı. Erdoğan Twitter'dan "Türkiye geçilmez" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bayrak inmez! Ezan dinmez!.. Sen yüzlerce yıldır bayrağına ve toprağına âşık olan bir milletin vatanı Türkiye'sin. Türkiye geçilmez" dedi.
'TÜRKİYE İLELEBET TEK YÜREK'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan 25 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Beş yıl önce bugün, aziz milletimiz, karanlık ve uzun bir gecenin semasını, elinden düşürmediği milyonlarca bayrağın ay yıldızıyla aydınlattı. Hain odakların kaba kuvvetinin, milli iradenin gücü karşısında bir hiç olduğunu gösterdi. Türkiye, demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürektir. Dualarımızı eksik etmediğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize, büyük bir minnetle şükranlarımı sunuyorum."
'DIŞ DESTEKLİ İŞGAL HAREKETİ'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: "Bu mücadele sadece FETÖ'ye karşı değil, bütün terör örgütlerine karşı artan kararlılıkla sürecek. Bu mücadeleyi zayıflatmak, itibarsızlaştırmak ve hafifletmek esasen Türkiye'ye suikast manası taşır. 15 Temmuz siyasi tartışma başlığı değil, milletimizin varlık, yokluk mücadelesidir. Kalbi ve zihni Türkiye'den yana olan herkesin tespit edeceği şudur ki bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış destekli işgal hareketidir."