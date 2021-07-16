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Giriş Tarihi: 16.7.2021 18:42 Son Güncelleme: 16.7.2021 18:43

Gara şehidinin annesi, HDP önünde evlat nöbeti  tutan aileleri ziyaret etti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Gara şehidinin annesi, HDP önünde evlat nöbeti  tutan aileleri ziyaret etti

Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen er Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Gaziantep'den usta birliğine giderken 2015 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesi yakınlarında karayolunu kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen er Adil Kabaklı'nın Gaziantep'te yaşayan annesi Cennet Kabaklı, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları için yaklaşık 2 yıldır evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi.

Ailelerle bir süre görüşen anne Kabaklı, 1,5 yıl boyunca oğlu için HDP binası önünde eylem yaptığını anımsatarak, "Oğlum Adil için gelmiştim. Ne yazık ki oğlumu alamadım. Hain PKK tarafından Gara'da 6 yıl tutuldu daha sonra 13 asker ve polisimizle beraber şehit ettiler. Allah onları yok etsin. O hainlerin inşallah sonları gelir. Buradaki annelere ve babalara destek için geldim. İnşallah bu acıları son olur, herkes annesine ve babasına kavuşur. İnşallah 'terör örgütü' diye bir şey kalmaz. Bundan sonra anne ve babaların yüreği yanmaz. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum benim gururum ve şerefim. Bir Adil şehit olur, bin Adil doğar. Onlar utansın ve yok olsun" ifadelerini kullandı. Anne Kabaklı'nın açıklamasının ardından aileler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Türk, Kürt kardeştir; HDP kalleştir' sloganları attı.

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Gara şehidinin annesi, HDP önünde evlat nöbeti  tutan aileleri ziyaret etti
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