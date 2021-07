Oklar Ümraniyeli merhume sporcu Nilüfer Tosun için hedefe atıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Geleneksel Okçuluk Koşusu nefes kesen görüntülere sahne oldu. Müsabakalara bu yıl, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Sporcusu Nilüfer Tosun'un adı verildi.



Sporun birçok dalında önemli başarılar ortaya koyan ve birçok sporcunun yetişmesine büyük katkı sağlayan Ümraniye Belediyesi, geleneksel sporlardan olan okçuluğu Ümraniye'de yaşatmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 5 yıl önce kurulan okçuluk kulübü, bugüne kadar çok sayıda sporcu yetiştirdi. Kulüpte yetişen sporcular katıldıkları müsabakalarda önemli başarılar koymaya devam ediyor. Her yıl Ümraniye Belediyesi tarafından okçuluk koşusu düzenlenerek, birçok okçu Ümraniye'de misafir ediliyor.





5 ŞEHİRDEN 288 SPORCU VE 28 SPOR KULÜBÜ KATILDI



Bu yıl düzenlenen yarışmalara, Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor kulübünde yetişerek, lisans alan ve üç kez şampiyon olan merhume Nilüfer Tosun'un adı verildi. Millet Bahçesi'nde düzenlenen 5. Ümraniye Nilüfer Tosun Geleneksel Okçuluk Koşusu'na bu yıl, 5 şehirden 288 sporcu ve 28 spor kulübü katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan müsabakalar; Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar, Karma Gençler, Karma Minikler ve Paralimpik kategorilerinde yapıldı. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmalarda dereceye giren kemankeşlere kupa ve madalya verildi. Ayrıca her kategorinin birincisine tam altın, ikincisine yarım altın, üçüncüsüne ise çeyrek altın hediye edildi.





ÖDÜL TÖRENİNE BÜYÜK İLGİ



Çocuk ve vatandaşlar, yarışmamaların düzenlendiği millet bahçesinde; ok talimi, ok savaşı, at binme, atlı cirit oyunu (çocuk), çubuk oyunu, topaç oyunu, ıhlamur baskı atölyesi, Kale oyunu, mangala ve çemberbaz oyunu gibi etkinliklerle keyifli ve eğlenceli zaman geçirdi. Gün boyu büyük ilgi gören 5. Ümraniye Nilüfer Tosun Geleneksel Okçuluk Koşusu'nda öğleden sonra ödül töreni düzenlendi. Törene Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra; Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan İsmet Yıldırım etkinlik alanını gezerek, sporcularla yakından ilgilendi. Başkan Yıldırım etkinlik alanında ayrıca; at binerek, ok atışında da bulundu.



"BİR SÜRE ÖNCE ARAMIZDAN AYRILAN NİLÜFER TOSUN KARDEŞİMİ RAHMETLE YâD EDİYORUM"



Ödül töreninde bir konuşma yapan Başkan İsmet Yıldırım, "Her sene ifa ettiğimiz törenimiz, bu yıl bizler için daha anlamlı icra ediliyor. Öncelikle senelerce geleneksel okçuluk sporumuzda iz bırakarak, bir süre önce aramızdan ayrılan Nilüfer Tosun kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Bu sene törenlerimize onun adını vererek, bizlere bıraktığı bu emanete daha sıkı sarılacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.



Geleneksel okçuluk sporunun yaşatılması için çabaladıklarını belirten Başkan Yıldırım, "Savaş meydanlarında kaderi belirleyen unsurların başında gelen okçuluk, 10 bin yıllık geçmişiyle devamlılığını sürdüren değerli spor dalları arasında öne çıkıyor. Bu kadim sporun bugün yine bu sahada, sizlerle birlikte şahlandığına şahit oluyoruz. Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübü, milli irademize karşı gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin gününde kurulması da bizler için ayrı bir tevafuk olmuştur" dedi.



"BAŞARI ELDE EDEN KEMANKEŞLERİMİZİ KUTLUYORUM"



"Bu sene 5.sini düzenlediğimiz okçuluk koşumuzda, sabahın erken saatlerinde itibaren emek ve azimle başarı elde eden kemankeşlerimizi kutluyorum. Bu önemli organizasyonumuzda ''Ya Hak!'' nidalarıyla bizlere adeta görsel şölen yaşatan tüm kemankeşlerimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Yıldırım, Okçuluk Kulübü'nün başarıları hakkında da bilgi verdi.

Yıldırım son olarak, "Milli irademize sahip çıkmak için şehadete koşan kahraman şehitlerimizi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" diyerek konuşmasını noktaladı.