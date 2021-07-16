Skandal karar Yargıtay'dan döndü! Sözde sıkıyönetim komutanına beraat kararı verilmişti

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün sözde atama listesinde Antalya sıkı yönetim komutanı olarak ataması yapılan Burdur Garnizon Komutanı Albay Metin Karagöz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada beraat etti. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Whatsapp yazışmalarını gözaltına alınmadan silen, ele geçirilen flaşında elebaşı Fetullah Gülen'in resmi çıkan Karagöz hakkında verilen beraat kararını Yargıtay 3. Ceza Dairesi bozdu. Daire, dosya kapsamındaki Antalya Jandarma Komutanı Ahmet Yurdagül'e verilen cezayı ise onadı.

15 Temmuz darbe girişiminde Burdur Garnizon komutanı olan Albay Metin Karagöz, FETÖ'nün sözde sıkıyönetim bildirisindeki atama listesinde Burdur ve Isparta illeri de kendisine bağlı olacak şekilde kritik öneme sahip konumda bulunan Antalya sıkıyönetim komutanlığına atandığı görüldü. 15 Temmuz gündü Burdur'dan Antalya merkezine gelen, aynı gün hakkında "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma yürütülen pek çok asker, sivil ve kamu görevlisi ile özellikle de darbe girişiminin planlama safhasına katıldığını açıklayan eski Jandarma Albay Hakan Bıyık ile irtibatı çıkan Karagöz, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde diğer sanıklarla birlikte yargılandı.

ESKİ GARNİZON KOMUTANI KAYA'NIN BERAATİ ONANDI



Eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya beraat ederken, eski Antalya Jandarma Komutanı kıdemli Albay Ahmet Yurdagül 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı piyade Albay Metin Karagöz ise beraat etti.

YANLIŞ KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ



Eski numarasıyla 16, yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Antalya'daki olaylara ilişkin davayla ilgili verilen karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Daire, beraat kararı verilen Mustafa Kaya ile Ahmet Yurdagül'e verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını onarken, Albay Metin Karagöz hakkında verilen beraat kararını bozdu.

WHATSAPP KONUŞMALARINI SİLMİŞ

Karagöz hakkında veriler bozma kararında sanığın, 15 Temmuz darbe girişiminde sözde sıkıyönetim bildirisi ekinde gönderilen atama listesinde Burdur ve Isparta illeri de kendisine bağlı olacak şekilde kritik öneme sahip konumda bulunan Antalya sıkıyönetim komutanlığına atandığı, kendisine ait flaş bellekte ise FETÖ'ye ait resim, cep telefonunda da sözde sıkıyönetim direktifinin eki olan sıkıyönetim mahkemesi atanma listesinin bulunduğu belirtildi. Kararda, Karagöz'ün olay gününe ilişkin WhatsApp grubunda yer alan yazışmalarını gözaltına alınmadan sildiğinin de anlaşıldığı kaydedildi.

BERAAT KARARI KANUNA AYKIRI

Dairenin kararında, Karagöz'ün gerçekleştirdiği eylemlerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu oluşturacağı nazara alınmadan, delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı bir şekilde beraatine yönelik hüküm kurulmasının kanuna aykırı olduğu kaydedilerek, Karagöz hakkında verilen beraat kararının bozulmasına hükmedildi.