Son dakika: 16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de bugün 229 bin 582 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 918 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi ve tabloya 35 olarak yansıdı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 84 kişi ise iyileşti.
16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
MAVİ RENGE ULAŞAN 5. İL BALIKESİR OLDU
Bugün Balıkesir yüzde 75'lik oranın üzerine çıkarak aşılama haritasında maviye ulaşan beşinci il oldu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." dedi.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 765 bin 635'i birinci doz, 19 milyon 904 bin 709'u ikinci doz, 3 milyon 574 bin 478'i üçüncü doz olmak üzere 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi.
15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. 15 Temmuz'da Türkiye'de 232 bin 257 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 7 bin 304 olurken, vefat sayısı da 48 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 103 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 560 bin 60'ı birinci doz, 19 milyon 104 bin 997'si ikinci doz, 3 milyon 460 bin 669'u üçüncü doz olmak üzere 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.
BAKANLIK YENİ TABLODA HAFTALIK VERİLERİ PAYLAŞTI
Öte yandan Bakanlık bugün yeni bir tabloda haftalık verileri aktardı. Buna göre 3-9 Temmuz tarihleri arasında toplam test sayısı 1 milyon 562 bin oldu. Vaka sayısı 34 bin 933 olurken, hasta sayısı da 3 bin 308 oldu. Vefat sayısı ise 326 olarak kayıtlara geçti. Bu hafta koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 33 bin 29 kişi iyileşti. Ortalama ağır hasta sayısı da 543 olarak bildirildi. Türkiye'de toplam vaka sayısı 5 milyon 470 bin 764'e yükselirken, vefat sayısı da 50 bin 155'e yükseldi.
"GAZİANTEP VE KONYA KIRMIZI KATEGORİDEN ÇIKTI"
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım" dedi.
14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 63 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,94, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29,98 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 280 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 445 bin 942'si birinci doz, 18 milyon 611 bin 134'ü ikinci doz, 3 milyon 414 bin 676'sı üçüncü doz olmak üzere 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.
"HAKKARİ KIRMIZI KATEGORİDEN TURUNCU KATEGORİYE GEÇTİ"
Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin, 18 yaş üstü nüfustaki en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 55'in üstüne çıktığına dikkati çekti.
13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
13 Temmuz'da Türkiye'de 23 bin 439 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 285 olurken, vefat sayısı 46 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 162 kişi ise iyileşti. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29,00 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.
BAKAN KOCA VAKA SAYISI ARTAN İLLERİ SIRALADI
Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." dedi.
12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 12 Temmuz'da 227 bin 273 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 404 olurken, vefat sayısı da 49 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 506 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,16 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 28,26 olurken, toplam aşılanan kişi sayısı 58 milyon 594 bin 137'ye yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Şırnak olarak sıralandı.
EDİRNE MAVİ RENGE ULAŞAN 4. İL OLDU
Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" dedi.
11 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 261 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 222 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 242 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,63 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 738 bin 829'a yükseldi.
10 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 10 Temmuz günü, 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 217 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 387 bin 105 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 590 bin 559'u birinci doz, 16 milyon 968 bin 684'ü ikinci doz, 2 milyon 847 bin 785'i üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 407 bin 28'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.
9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 9 Temmuz tarihinde 228 bin 826 koronavirüs tesit yapıldı; vaka sayısı 5 bin 670, vefat sayısı da 59 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 126 kişi ise iyileşti. Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 37 milyon 459 bin 120, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 770 bin 701, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 790 bin 102 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı. Öte yandan Muğla'nın ardından Kırklareli ve Çanakkale de aşılamada mavi kategoriye ulaşan iller arasında yer aldı.
8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 8 Temmuz tarihinde 226 bin 427 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 5 bin 171, vefat sayısı da 48 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 12 kişi ise iyileşti. Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 37 milyon 179 bin 5, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 462 bin 718, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 550 bin 225 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırna,k Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.
7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 7 Temmuz tarihinde 225 bin 253 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 160 olurken, vefat sayısı 52 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci biten 4 bin 636 ise kişi iyileşti.
AŞI YAPTIRAN KİŞİ SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye'de 1. doz aşı yaptıran kişisi 36 milyon 879 bin 365, 2. doz aşı yaptıran kişi sayısı 16 milyon 209 bin 662, 3. doz aşı yaptıran kişi sayısı 2 milyon 260 bin 351 olurken, toplam aşı yaptıran kişi sayısı ise 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.
6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 6 Temmuz tarihinde 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 299 olurken, vefat sayısı da 37 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 446 kişi iyileşti. Türkiye'de 1. doz aşı yaptıranların oranı yüzde 58,92'ye yükseldi. 2. doz ortalaması yüzde 25,84'e yükselirken toplam aşı yaptıranların oranı da 54 milyon 541 bin 27'ye çıktı. Öte yandan 1. doz aşı yaptıran sayısı 36 milyon 574 bin 186'ya, 2. doz aşı yaptıranların sayısı, 16 milyon 36 bin 89'a, 3. doz aşı yaptıran sayısı da 1 milyon 930 bin 752'ye yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.
5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 5 Temmuz'da 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 735 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,40, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,55 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 251 bin 519'u birinci doz, 15 milyon 858 bin 588'i ikinci doz, 1 milyon 549 bin 165'i üçüncü doz olmak üzere toplam 53 milyon 659 bin 272'ye yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.