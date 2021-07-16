Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğurlu'nun '3 Bakan Rize'ye 3 ayrı uçakla gitti' iddiası yalan çıktı!

Rize'de yaşanan sel felaketi yaraları sarılmaya ve incelemede bulunmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgeye gitti. Rizeli vatandaşların yanına giden bakanları hazmedemeyen Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, twitter hesabından "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 3 Bakan 3 Ayrı uçakla sel felaketi için Ankara'dan Rize'ye gittiler" fotoğraflı paylaşımında bulunarak algı operasyonunun düğmesine bastı. Uğuroğlu'na cevap gecikmedi ve gerçek yine ortaya çıktı.





İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gerçekleri Uğuroğlu'nun yüzüne vurdu. Gültekin, "Orhan Bey, yaşınız itibarıyla benden büyüksünüz, onun için attığınız tweetin içeriğine "yalan!" demeyeceğim ancak "yanlışlarınızı" tek tek düzeltmek isterim. Fotoğraftaki uçaklardan birisi özel uçak olup, bakanlarımızla alakası yoktur. Diğer uçak, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU). Sel felaketi sonrası arama/tarama yapmak için bölgeye geldi. Dün ve bugün ortalama 15 saat uçuş yaptı. Bir diğer uçak ise 3 Bakanımızı, milletvekillerimizi, Bakan Yardımcılarımızı, AFAD ekibini, gece yarısı sel bölgesine getirdi. Birilerinin meşhur videosunda dediği gibi; 'Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın, büyük ve basit olsun, sonra bu yalanı sürekli tekrar edin.' Bazılarının son dönemde yaptığı sadece bu. Pardon "yalan" değil "yanlış" olacaktı" dedi.