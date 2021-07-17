Ağlatan müze

Ankara
'da açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "15 Temmuz Demokrasi Müzesi
' ziyaretçileri ağırlıyor.
Darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar giden süreçte yaşananların anbean anlatıldığı müze, ziyaretçilere o geceye ilişkin duygu dolu anlar yaşatıyor... Demokrasi kahramanlarının verdiği mücadelenin canlandırıldığı müze, insanın tüylerini diken diken ediyor. Milli iradenin dik duruşunun gözler önüne serildiği müzeyi gezerken, duygulanmamak ve ağlamamak mümkün değil.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nin karşısında inşa edilen müzenin girişinde Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılıyor. Müzede ayrıca 'Sela' koridorundan geçilerek 251 şehidin hikâyelerinin dinlenebildiği bölüm de yer alıyor. Sonik patlamaların ve tank seslerinin canlandırıldığı müzenin cam kubbeli bölümünde kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor. Ağacın altında 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 adet silikon heykel bulunuyor.
15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde, vadi olarak adlandırılan ve Ahlat Selçuklu mezar taşlarıyla başlayan 235 metrelik yol boyunca, Türkiye'nin önemli ve büyük yatırımları rölyeflerle anlatılıyor.