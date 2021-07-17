FETÖ'cü Salim Zeybek itirafçı oldu: Adil Öksüz'ü MİT ile bağlantılı gösteren belge nasıl hazırlandı?

"ÖKSÜZ'Ü MİT'LE İLİŞKİLİ GÖSTERMEMİZ LAZIM" DEDİLER

'Ahmet' kod isimli, bir dönem MİT mahrem yapılanmasının sorumlusu olan, adını B.B. olarak bildiği bir FETÖ'cünün Amerika'dan mesaj attığını ve kendisine "Adil Öksüz haindir. Bizim onu MİT'le ilişkili göstermemiz lazım. Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Hazırlanan bir belge var" dediğini aktaran Zeybek, "İşi bana gönderdiklerinde ben de üzerine buldum işte imzayı, işte şuydu buydu neyse ekleyerek birazda rötuş yaparak kendisine geri gönderdim, Twitter'da yayınlandı. Yayınlanan belge sahte bir belgedir" dedi.

FETÖ'cü terörist Adil Öksüz'ü MİT'çi olarak gösteren sahte belge nasıl hazırlandı

FETÖ'cü Zeybek, yayımladığı videoda belgenin hazırlanma sürecini şu sözlerle anlattı:

"SAHTE BELGE TEDAVÜLE SOKULDU"

Bir dönem FETÖ'nün MİT mahrem yapısında bulundum. Sosyal Medya "Adil Öksüz'ün MİT'in angaje ettiği elemanlardan birini olduğunu gösteriyor" diye bir belge tedavüle sokuldu. Beni bir davada yaptığım konuya ilişkin tutanaklar da yayınlandı. Bu sebeple konuya ilişkin ilk ağızdan bilgilendirme yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum.