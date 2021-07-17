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Giriş Tarihi: 17.7.2021 14:52 Son Güncelleme: 17.7.2021 14:58

FETÖ'cü Salim Zeybek itirafçı oldu: Adil Öksüz'ü MİT ile bağlantılı gösteren belge nasıl hazırlandı?

FETÖ'cü Salim Zeybek itirafçı oldu: Adil Öksüz'ü MİT ile bağlantılı gösteren belge nasıl hazırlandı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 5 yılın ardından FETÖ içinde çözülmeler hız hazandı. FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması içinde bulunan Salim Zeybek, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Zeybek, Adil Öksüz’ün, "MİT’çi" olarak gösterildiği sahte belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etti. ‘Ahmet’ kod isimli, bir dönem MİT mahrem yapılanmasının sorumlusu olan bir FETÖ’cünün kendisine "Adil Öksüz'ü MİT’le ilişkili göstermemiz lazım" dediğini aktaran Zeybek, "Sahte belgeyi bana gönderdiklerinde üzerinde rötuş yaptım. Sonra Twitter'dan yayınlandı. Yayınlanan belge sahte bir belgedir" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) MİT mahrem yapılanması içinde bulunan FETÖ'cü Salim Zeybek, sosyal medyadan yayımladığı video ile 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan Adil Öksüz'ü, "MİT'çi" olarak gösteren belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etti.

"ÖKSÜZ'Ü MİT'LE İLİŞKİLİ GÖSTERMEMİZ LAZIM" DEDİLER

'Ahmet' kod isimli, bir dönem MİT mahrem yapılanmasının sorumlusu olan, adını B.B. olarak bildiği bir FETÖ'cünün Amerika'dan mesaj attığını ve kendisine "Adil Öksüz haindir. Bizim onu MİT'le ilişkili göstermemiz lazım. Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Hazırlanan bir belge var" dediğini aktaran Zeybek, "İşi bana gönderdiklerinde ben de üzerine buldum işte imzayı, işte şuydu buydu neyse ekleyerek birazda rötuş yaparak kendisine geri gönderdim, Twitter'da yayınlandı. Yayınlanan belge sahte bir belgedir" dedi.

FETÖ'cü terörist Adil Öksüz'ü MİT'çi olarak gösteren sahte belge nasıl hazırlandı

FETÖ'cü Zeybek, yayımladığı videoda belgenin hazırlanma sürecini şu sözlerle anlattı:

"SAHTE BELGE TEDAVÜLE SOKULDU"

Bir dönem FETÖ'nün MİT mahrem yapısında bulundum. Sosyal Medya "Adil Öksüz'ün MİT'in angaje ettiği elemanlardan birini olduğunu gösteriyor" diye bir belge tedavüle sokuldu. Beni bir davada yaptığım konuya ilişkin tutanaklar da yayınlandı. Bu sebeple konuya ilişkin ilk ağızdan bilgilendirme yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

"MİT İMAMI TALİMAT VERDİ"

İşte bu süreçte Amerika'da o dönem yaşadığını bildiğim "Ahmet" kod isimli, yine o dönem MİT mahrem yapılanmasının sorumlusu, kısaca adını ben B.B. diye ifade edeyim…Bu kişi bana mesajla ulaşarak Adil Öksüz haindir. Bizim onu MİT'le ilişkili göstermemiz lazım. Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Yapılan bir belge var, hazırlanan bir belge var, buna imzalar, isimler ekleyerek Twitter'da yayınlamak istiyoruz dedi. Ben de "Abi hizmet ne zaman böyle İşler içine girdi, hep ayağımıza dolandı girmeyelim bu işe" dedim. İşte 15 Temmuz yaşanmış, hala böyle yalan dolan peşinde koşmayalım dedim ama dinletemedim.

SAHTE İMZA KOYDUM TWITTER'DA YAYINLANDI

Nihayetinde denilen işi bana gönderdiklerinde ben de üzerine buldum işte imzayı, işte şuydu buydu neyse ekleyerek birazda rötuş yaparak kendisine geri gönderdim, Twitter'da yayınlandı. "Adil Öksüz'ün MİT'in angaje etmiş olduğu elemanlardan birisi olduğunu gösterin belgedir" şeklinde lanse edilen belgenin hikayesi budur. Twiterda yayınlanan belge sahte bir belgedir. Ben vicdanımın sesini dinledim, hala dinliyordum…

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FETÖ'cü Salim Zeybek itirafçı oldu: Adil Öksüz'ü MİT ile bağlantılı gösteren belge nasıl hazırlandı?
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