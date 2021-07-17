İşte İBB Halk Ekmek’in zamlı ekmek fiyat listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek ürünlerine yüzde 25 zam yapılmış, normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 1 liradan 1,25 liraya yükseltilmişti. Bugünden itibaren Halk Ekmek'te zamlı ekmek fiyatları yürürlüğe girmiş oldu.

BİRER: "YALAN SÖYLEMEK ONA ÇOK YAKIŞIYOR"

İBB ve Bağcılar Ak Parti Meclis Üyesi-İBB Ak Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Betül Birer, İBB İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) zamlı fiyat listesini sosyal medyadan paylaştı. Birer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'da seçim zamanı hayatı ucuzlaştıracağım diyenler" yine bir zamla karşımıza çıktılar. Yalan söylemek ona çok yakışıyor. Yeni İHE fiyat listesi" ifadelerini kullandı.

İŞTE İBB HALK EKMEK'İN ZAMLI EKMEK FİYAT LİSTESİ: