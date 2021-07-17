“KKTC’de müjde açıklayacağım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı öncesinde Üsküdar
Kısıklı'daki evinden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Burada anne ve babasının kabrini ziyaret eden Erdoğan dua okudu. Daha sonra da cuma namazını kılmak üzere Ayasofya Camisi
'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı:
Pazartesi geniş bir heyetle KKTC
seyahatini gerçekleştireceğiz. Birinci gün parlamentoda milletvekillerine hitabımız olacak, yine müjdesini KKTC'de vermek istiyorum, güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik ve salı günü de KKTC'de her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Bu yılki merasimlerimiz de en güzel şekilde gerek adaya gerek dünyaya, barışın tesisi için mesajlarımız olacak.
Almanya'da sel felaketinin boyutu çok çok büyük. Rize'deki sel ile ilgili 3 bakanımız orada. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim ve yoğun bir şekilde AFAD'ın çalışması var. Saatte 202 m3 yağmur aldı. Bununla karşı karşıya kaldı. Çay bitkisi, gübreleme tekniği sebebiyle aldığı o yağmurla gübrenin bir balçığa dönüştüğü bitki. Balçığa dönüşmesi de dikey bir kök olmadığı için hep birlikte aşağı doğru iniyor. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. O ağaçlar söküldü ve yerine çaylıklar yapıldı. Kendi dayılarımın evlerinin altındakiler de kaydılar. Ciddi manada zararlar söz konusu. Ne gerekiyorsa yerine getireceğiz.
15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptık. Gerçekten dijital içerikli bir müze oldu. Herhalde ülkemizde bu bir ilk. Uluslararası bazda da bu müzemiz çok güzel mesajlar verecek. İnsanı duygulandıran, gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu.