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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Türkiye’den BM’ye Yunanistan şikâyeti

Türkiye’den BM’ye Yunanistan şikâyeti
Türkiye, Yunanistan'ın Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek şikâyette bulundu.
Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu imzasıyla, Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektupta, aralarında Meis'in de bulunduğu söz konusu adaların Türkiye anakarasına yakınlığına vurgu yapılarak, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmalarında açıkça belirtilmesine rağmen Yunanistan tarafından silahlandırılmasının Türkiye'nin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.
Ayrıca ihlaller yüzünden oluşabilecek tırmanmanın bölgede barış ve güvenliğe yansımalarının olacağına vurgu yapıldı.
Türkiye'nin, Yunanistan'ın adalar üzerindeki ihlallerini diplomatik kanallar üzerinden defalarca dile getirdiğine işaret edilen mektupta, "Eğer Yunanistan, anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olursa, o anlaşmalardan kaynaklı egemenlik haklarını deniz yetki alanlarının belirlenmesi dahil öne süremez" ifadesine yer verildi.
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Türkiye’den BM’ye Yunanistan şikâyeti
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