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Haberler Gündem Haberleri 18 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 18 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 19.7.2021 00:57 Son Güncelleme: 19.7.2021 00:57

18 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 18 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

18 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 18 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Küresel bazda 2020 yılının başlarında ortaya çıkan ve günümüzde halen etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin yurt ve dünyadan “corona virüsü son dakika” başlığı altında güncel haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosuna göre koronavirüs testi yaptıran 7 bin 680 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Kamuoyu tarafından merak edilen bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları, 18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 18 Temmuz koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Temmuz koronavirüs tablosu verileri merak ediliyor. 1 yılı şakın süredir Türkiye ve dünyada etkilerini göstermeye devam eden covid-19 virüsüne ilişkin, ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla en son Türkiye corona virüs tablosu bilgiler duyurulmaya devam ederken bugünkü korona son durum verilerini öğrenmek isteyenler "18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Temmuz koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Temmuz koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bakanlık tarafından duyurulan 18 Temmuz korona son durum verileri şöyle;

18 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 7 bin 680

VEFAT SAYISI: 66

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835

17 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 7 bin 666

VEFAT SAYISI: 38

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 490

16 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 918

VEFAT SAYISI: 35

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 084



15 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 907

VEFAT SAYISI: 43

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 063

14 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 907

VEFAT SAYISI: 43

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 063

13 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 285

VEFAT SAYISI: 46

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 162

12 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 404

VEFAT SAYISI: 49

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 506

11 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 261

VEFAT SAYISI: 37

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 242

10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 530

VEFAT SAYISI: 37

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217

9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 670

VEFAT SAYISI: 59

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126

8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 5 bin 171

VEFAT SAYISI: 48

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012

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18 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 18 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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