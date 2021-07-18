Bakan Varank’ın şehit ağabeyi için kuran okundu

15 Temmuz gecesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin darbe girişimini protesto etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gelen ve hainlerin silahından çıkan kurşunla şehit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve şehitler için Fatih Şehzadebaşı Camii'nde mevlit okutuldu. Öğle namazına müteakip düzenlenen mevlide, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, babası Ali Haydar Varank, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç katıldı. Mevlitte şehit Prof. Dr. İlhan Varank ve şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.