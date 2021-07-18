Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit etmişti: Nasuh Çulcu'nun dosyası kabarık çıktı

"POLİSLE "SELAM VERME" TARTIŞMASI YAŞADI"

Bir polis memuru tarafından bacağından vurularak gözaltına alınan ve tutuklanan katil Çulcu'nun hakkında idari soruşturmalar olduğu iddia edildi. Emniyet Teşkilatı'nın içerisinde "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı öne sürülen katil Çulcu'nun mesai arkadaşlarıyla da sürekli tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Çulcu'nun ilk görev yeri olan Hakkari'de tartışma yaşadığı bir polis memuruna kürekle saldırdığı, bir meslektaşı ile de "Selam Verme" tartışması yaşadığı iddia edildi. Katil Çulcu'nun; üstleriyle de sürekli tartışma yaşadığı iddia edildi. Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere iki kurşunla şehit ettiği ifade edilen Nasuh Çulcu savcılıktaki ifadesinde; Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra da arkasından üç el ateş ettiğini söylemişti. Katil Nasuh Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" için ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu iddia edilmiş, Hasan Cevher ile çalışan polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek katile tepki göstermişti.