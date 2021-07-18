Yeni haftanın gelmesi ve Kurban Bayramı öncesi "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusu gündeme geldi. Bilindiği üzere, bayram tatili 9 gün olarak açıklanmıştı ve şimdi ise gözler bayram sonrası için alınacak yeni kararlara çevrildi. Aynı zamanda; Başkan Erdoğan Erzurum Şehir Hastanesi açılış töreninde yaptığı açıklamada; Rize'deki sel felaketi ile ilgili önemli bilgiler verdi ve bu durumun ilk Kabine Toplantısı'nda teminat altına alınacağını ifade etti. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?