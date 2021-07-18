Kuşadası Belediyesi Başkanı’na 10 kuruşluk dava

Kuşadası Belediyesi şirketi Arya'nın eski Şube Müdürü Ahmet Fuat Özen (55) Başkan Ömer Günel'e hakaret sebebiyle Kuşadası 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 10 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Özen, Başkan Günel'in çalıştığı dönemde mesaj yoluyla kendisine gönderdiği "Ses kayıtların halen bende. Yaptığın şeyin adı hainlik ve ben hainliği affetmem" sözlerini mahkemeye taşıdı. Yaşadığı haksızlıklar nedeniyle CHP üyeliğinden de istifa eden Özen, "Başkan Ömer Günel attığı mesajda ses kaydından bahsediyor. Görüştüğü kişilerin seslerini izinsiz olarak kaydedip sonra şantaj olarak kullanıyor mu? Bunu merek ediyorum. Aramızdaki bu mesajlaşmadan sonra başkan hainliği affetmem diyerek beni işten attı. Bu konuyu yargıya taşıdım" diye konuştu.



Kuşadası Belediyesi şirketi Arya'da Gazibeğendi Tesisleri'nde Şube Müdürü olarak görev yapan bir çocuk babası 55 yaşındaki Ahmet Fuat Özen, bazı yöneticilerin personele mobbing uygulaması nedeniyle Başkan Ömer Günel'e bu durumu mesajla bildirdi. Başkan Günel de bu mesaja, "Ses kayıtların halen bende. Yaptığın şeyin adı hainlik ve ben hainliği affetmem. Bana yazma ve iletişimde kalma" şeklinde cevap verdi. Hakarete uğradığını düşünen Özen, soluğu adliyede aldı. Başkan Ömer Günel hakkında Kuşadası 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 10 kuruşluk tazminat davası açtı. Özen, hakaret suçundan dolayı Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Özen bunun üzerine karara itiraz ederek Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Ömer Günel



NEDEN 10 KURUŞLUK DAVA AÇTIM



Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyetin ardından Başkan Ömer Günel'in ifadesinin bile alınmadan takipsizlik kararı verildiğini söyleyen Özen, "Genelde Başkan Ömer Günel hakkındaki dosyalar gizli eller tarafından sürekli kapatılıyor. Kuşadası ve Aydın kamuoyunda adı geçen gizli ellerin Kuşadası eski Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Dağlı ile Söke eski Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa İberya olduğu konuşuluyor. Fakat Aydın'daki gizli elin kim olduğunu henüz tespit edemedik" dedi. Neden 10 kuruşluk dava açtığını açıklayan Özen, "Herkese ederi kadar değer biçmek gerekiyor. Bunu ben değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor.





Genel başkanın haykırarak söylediği haksız yere 29 kod ile işten çıkartılan insanlardan biri benim. Belediye Başkanı Ömer Günel beni yöneticilere hakaret ve ahlaksızlık sayılan 29 kod ile işimden attı. Şirket menfaatini korumak ne zamandan beri ahlaksızlık oldu?" dedi. Yaşadığı haksızlıklar nedeniyle CHP üyeliğinden de istifa eden Özen, "Başkan Ömer Günel attığı mesajda ses kaydından bahsediyor. Görüştüğü kişilerin seslerini izinsiz olarak kaydedip sonra şantaj olarak kullanıyor mu? Bunu merek ediyorum. Aramızdaki bu mesajlaşmadan sonra başkan hainliği affetmem diyerek beni işten attı. Bu konuyu yargıya taşıdım" diye konuştu.





HAKSIZLIKLARDAN DOLAYI CHP'DEN İSTİFA ETTİM



Özen, "Bu konuyu yargıya taşıma sebebi hukukun güçlünün değil haklının yanında olduğunu ispatlamak. Adalete güveniyorum. En doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Ben de CHP üyesiydim. Bana yapılan bu haksızlıklar nedeniyle üyeliğimde istifa ettim. 3 Haziran 2021'de ilçemize gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedim. Kuşadası ve Ömer Günel ile ilgili hazırladığım dosyayı Kılıçdaroğlu'na verecektim. Ancak taksi durağının önünde yasa dışı şekilde polis beni gözaltına aldı. Kemal Kılıçdaroğlu Kuşadası'ndan gidene kadar bekletildim. Bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bu saatten sonra yaşayabileceğim her türlü olumsuz durumların tek sorumlusu Ömer Günel ve ona yakın kişilerdir" diye konuştu.