Lacivert ve Kriter’den 15 Temmuz’a özel sayı

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümünde Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın hayatını sürdüren Lacivert dergisi, 81'inci sayısını 15 Temmuz olarak belirledi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) yayın organı Kriter dergisi de son sayısında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili eserlerin yer aldığı özel bir dosyayı okuyucularıyla buluşturdu. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece - Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı kitabını anlattığı röportaj ve SABAH Haber Koordinatörü Kenan Kıran'ın "15 Temmuz ve sivil siyasete geçişin ilk adımı" yazısı Lacivet'in kaçırılmaması gereken içeriklerinden sadece ikisi.

SETA bünyesinde hazırlanan Kriter'in hazırladığı özel dosyada, darbe davalarıyla ilgili ses getirecek detaylar yer alıyor.