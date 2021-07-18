Muş’taki evlat nöbetinde ilk kavuşma! ‘Bayramda geldim’

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemleri müjdeli haberle devam ediyor. Muş'un Bulanık ilçesinden kente gelerek HDP Muş il binası önünde oturma eylemine katılan anne R.B.'nin oğlu A.B., İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucu polise teslim oldu.





TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ

Müjdeli haberi alarak Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) gelen anne R.B., 7 yıl aradan sonra ilk kez oğluna sarılmanın sevincini yaşadı. Masanın üzerinde bulunan Türk bayrağını öperek alnına koyan A.B., Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkatine sığındığını ifade etti. Terörün pençesinden kurtarılan aile sayısı 100'e yükseldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan A.B. Muş'ta HDP önünde eylem yapan annesini evlat nöbeti tutarken gördüğünü ve polisle bağlantı kurarak gelip teslim olduğunu söyledi. Örgütün dağda propaganda ve işkence yaptığını anlatan A.B. , "Oradakileri kandırıyorlar. Devlet dönmek isteyenlere her türlü destek veriyor, yardım ediyor. Örgüt teslim olunmaması noktasında 'işkence yapıyorlar' propagandası yapıyor ama öyle bir şey yok. Oradakilere sesleniyorum, hiç öyle propagandalara inanmayın. Ne olursa olsun dönün ailenize gelin. Bayramda geldim çok mutluyum" dedi.





'BU BAYRAM EN ÇOK BENİM BAYRAMIM'

Anne R.B., devlete ve polise teşekkür ederek, "Benim çocuğumu getirdiler. Ben Muş'ta evlat nöbetindeyken çocuğum beni gördü, çok şükür sağ salim geldi. Bu bayram en çok benim bayramım. Oradaki çocuklara sesleniyorum 'korkmayın gelin'. Orası boştur, boştur, boştur. Annelerinize günah. Sabah akşam anneleriniz ağlıyor, yolunuzu bekliyorlar. Gelin devlete teslim olun, size yardım ediyorlar. Allah devleti, polisi başımızdan eksik etmesin. Benim çocuğum geldi, diğer ailelerin çocuğu da gelene kadar eyleme destek vereceğim" diye konuştu.



5 TERÖRİST TESLİM OLDU

İçışleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün teslim olan teröristlerin 2009-2015'te terör örgütüne katıldığı, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İkna çalışmaları sonucu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.