Şehit babasından Mehmetçiğe vefa

Oğlunun şehadetiyle büyük gurur duyduğunu vurgulayan Cuma Özdemir, "Oğlumun şehadeti bana verilmiş en büyük payedir. Devletim sağ olsun. Belimden ameliyat geçirdiğim için çalışamıyordum. Oğlum şehit düşünce bana hemen maaş bağlandı. Bir oğlum ve kızım da devlet dairesinde işe alındı. Devletimiz şehit ailelerini hiç mağdur etmiyor. Şehadetten sonra bize verilen parayla bir arsa almıştık. Sonra çok değer kazandığını söylediler. Ben de bunu Mehmetçiğe bağışlamak istedim. Bana bir maaş yeter, bu yaştan sonra parayı ne yapacağım? Şehit babası gibi büyük bir şerefe nail olmuşum, o bana yeter de artır" diye konuştu.