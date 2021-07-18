Şehit babasından Mehmetçiğe vefa

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında teröristle çıkan çatışmada şehit olan Gaziantepli Uzman Çavuş Cevdet Deniz Özdemir'in babası, oğlunun tazminatıyla aldığı arsayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Şehit babası Cuma Özdemir, 27 yaşındaki oğlunun şehit düşmesinin ardından kendisine verilen tazminatla Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 8 yıl önce 250 bin liraya 5 bin 500 metrekarelik bir arsa aldı. Arsanın değerinin artıp 2 milyon liraya ulaşması üzerine "Bunun parasını ne yapacağım, devlet zaten bize bakıyor" diyerek arsayı şehit aileleri için Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
"EN BÜYÜK PAYEDİR"
2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan oğlu Uzman Çavuş Cevdet Deniz Özdemir'in mezarına sık sık giderek dua eden baba Özdemir, şehit babası olmanın kendisine verilmiş en büyük paye olduğunu söyledi.
Oğlunun şehadetiyle büyük gurur duyduğunu vurgulayan Cuma Özdemir, "Oğlumun şehadeti bana verilmiş en büyük payedir. Devletim sağ olsun. Belimden ameliyat geçirdiğim için çalışamıyordum. Oğlum şehit düşünce bana hemen maaş bağlandı. Bir oğlum ve kızım da devlet dairesinde işe alındı. Devletimiz şehit ailelerini hiç mağdur etmiyor. Şehadetten sonra bize verilen parayla bir arsa almıştık. Sonra çok değer kazandığını söylediler. Ben de bunu Mehmetçiğe bağışlamak istedim. Bana bir maaş yeter, bu yaştan sonra parayı ne yapacağım? Şehit babası gibi büyük bir şerefe nail olmuşum, o bana yeter de artır" diye konuştu.