SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinde sekizinci uçağın tamir ve iyileştirmesini tamamladığını duyuruldu.
Savunma Sanayii resmî twitter adresinden paylaşılan "F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik." tweetiyle projenin tüm hızıyla devam ettiği açıklandı.
35 UÇAĞIN İYİLEŞTİRMESİ YAPILIYOR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi planlanıyor.