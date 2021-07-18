SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından uçakta gerekli görülen tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulama ile Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünün 8000 saatten 12000 saate çıkarılması hedefleniyor.