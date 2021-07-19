Rus uzmanlar, 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi: Türkiye, küresel ve bölgesel siyasette büyük güç haline geldi

"TÜRKİYE, KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASETTE BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİ"

Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev, Türk dış siyasetinin son 5 yılda "güçlü" gelişim kaydettiğinin altını çizerek, "Türkiye, bugün çok farklı bir devlet. Türkiye, küresel ve bölgesel siyasette büyük güç haline geldi. Türkiye artık görmezden gelinecek bir ülke değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gadjiyev, Türkiye'nin bağımsız dış siyaset izlediğine işaret ederek, "Öte yandan Türkiye, tahmin edilebilir bir siyaset izliyor. Ankara'nın yaptığı anlaşmaları önde gelen Batı ülkelerinin baskılarına rağmen yerine getireceğine güvenilebilir." dedi.

Orta Doğu'da güç dengesinin yeniden oluşturulduğuna değinen Gadjiyev, Türkiye'nin bu konuda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Gadjiyev, Rusya ve Türkiye'nin bazı bölgesel meselelerde birlikte hareket ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin "stratejik" düzeyde olduğunu ve bu ilişkilerin daha derinden araştırılması gerektiğini dile getirdi.

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KORKUNÇ"

Suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi ve Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün "beklenmedik" ve "korkunç" olduğunu söyledi.

Bu darbe girişiminin, Türkiye'nin izlediği dış politikasına karşı çıkan güçleri ortaya çıkardığını belirten Karlova, "Bu güçlerin eşimin suikastının arkasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü birisi, Rusya ve Türkiye'nin arasını bozmak istedi. Darbe girişiminin engellenmesi, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü gösterdi." dedi.