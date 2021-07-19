Son dakika: Başkan Erdoğan, Cudi'de üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

Başkan Erdoğan, Cudi'de üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı | Video

Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın arefesinde tüm Jandarma Komandolarımızın şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bizlere Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamayı nasip edecek. Ben de şu anda sizleri Kıbrıs'tan arıyorum. 47. yıl dönümünde Kıbrıs'ta bugün güzel törenler yaptık. Sizlerin Cudi'deki bu bir araya gelişiniz çok anlamlı ve farklı. Başta komutanımız olmak üzere tüm üst düzey komutanlarımıza, üst düzey askerlerimize Kıbrıs'tan en kalbi selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sizlere güç, kuvvet nasip eylesin. Bu duruş inanıyorum ki teröristlerin de ciddi manada korkulu rüyası olacaktır. Sizler bu şekilde devam ettikçe terörü en kısa zamanda bitirmenin eşiğine gelmiş olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere de sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.