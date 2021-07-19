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Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:06

FETÖ'nün sözde Yargıtay Başkanı'nın cezası belli oldu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
FETÖ'nün sözde Yargıtay Başkanı'nın cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında sözde sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak görevlendirilen ve evinden 'FG' seri numaralı dolar çıkan eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel'e verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası onandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel'i, "FETÖ üyeliğinden" 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldi.

11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ONANDI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Zeybel hakkında verilen kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Kurul, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında sözde sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde, "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak görevlendirilen eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel'e verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

ASKERİ YARGITAY'DA ÖRGÜT İÇİN FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

Zeybel'in terör örgütü içinde yer aldığı belirtilen esas hakkındaki mütalaada, Zeybel'in Askeri Yargıtay'da örgütün çıkarlarına faaliyet yürüttüğü kaydedilmişti. Mütalaada, Zeybel'in Askeri Yargıtay üyelikleri için yapılan seçimlerde örgüt mensuplarının seçilmesi için oy istediği aktarılarak, sözde sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak görevlendirildiği ikametinde gerçekleştirilen aramalarda ise 1 dolarlık banknotların ele geçirildiği bu banknotlardan bir tanesinin seri numarasının "FG" ile başladığı belirlenmişti.

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FETÖ'nün sözde Yargıtay Başkanı'nın cezası belli oldu
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